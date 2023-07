Johnny Herrera nunca tuvo problemas para reconocer que en Universidad de Chile conoció a quien “fue el entrenador más chanta que tuve”: Alfredo Arias. El histórico exarquero de la U señaló eso hace un tiempo, y ahora volvió a la carga.

En 2019 el legendario portero azul estuvo bajo las órdenes del técnico uruguayo de 64 años en el Romántico Viajero, y el charrúa decidió sacarlo del equipo. Así, ahora aprovecha su pésimo rendimiento en su país para volver a repasarlo.

Johnny Herrera le toca la oreja a Alfredo Arias

Johnny Herrera aprovechó su espacio en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde analizaban los rendimientos por país en torneos internacionales, y otra vez se acordó del técnico que marcó el inicio del fin de su exitosa carrera en el Chuncho.

Chile cuenta con un 37,7% de rendimiento en competencias continentales, lo que lo deja con el sexto puesto. Uruguay, por su parte, quedó en la octava posición del ranking con un 30,6%, y según Johnny el gran responsable es Arias.

“¿Sabés quién le bajó el promedio a Uruguay? Peñarol. No ganó ningún partido, ni empató. Adivina quién lo dirigía. El que me sacó, el que me echó, el que me sacó del equipo“, disparó el Samurái con una sonrisa irónica.

Arias estuvo al mando de Peñarol en cinco partidos de la fase de grupos de Copa Sudamericana, y los perdió todos. En El grupo F cayó con Atlético MG (4-1 y 2-1), Millonarios (2-0 y 3-1) y Defensa y Justicia (4-1 y 3-0).