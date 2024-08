Juan Cristóbal Guarello no quedó para nada conforme con el Superclásico 196. Fue un bajito empate sin goles entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Nacional, por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

En capítulo corto de La Hora de King Kong, Guarello manifestó que “lo dije antes, que podía ser un partido muy malo y fue un muy mal partido. El miedo, el inextinguible miedo a perder. Uno puede decir más miedo de Colo Colo que de la U, sí, pero la U tampoco tuvo tanto arrojo para romper esa idea de Colo Colo de zafar este partido y pensar en el martes contra Junior”.

Agregó que “fue un partido apretado, un partido donde ambos tendieron a neutralizarse. Hubo poca fluidez, mal terminadas las jugadas. Partido lento, impreciso. La U fue levemente más que Colo Colo sin llegar a ser superior. Y Colo Colo sin generar ocasiones de gol”.

“No voy a decir que es el peor clásico jugado entre Universidad de Chile y Colo Colo, como los del 2020, pero este Superclásico es un partido feo, un Superclásico sin sabor. No es el peor, pero uno de los peores, muy flojo, muy pobre, aburrido, lento. En el tono del fútbol chileno”, complementó.

Sin sabor: Palacios y Pons reprueban

En casos puntuales de Colo Colo, King Kong destacó a “Palacios con su falta de velocidad habitual. Qué manera de perder pelotas, hace una bien y después se la quitan fácil. No fue desequilibrante. Isla en una posición donde nunca me ha gustado, y cuando lo puso ahí Berizzo no funcionó. Y en el Superclásico tampoco funcionó”.

Respecto a los azules, Guarello sentenció que “en la U jugó Pons, tuvo una. En general no fue aporte, medio fantasma. Trató de chocar con los centrales de Colo Colo y no pudo, salvo en una donde respondió bien de Paul”.

Saludos de técnicos: la U y Colo Colo quedaron en deuda en un nuevo Superclásico.

Ahora los azules deben enfocarse en la visita contra O’Higgins, mientras Colo Colo recibirá a Junior por Copa Libertadores y después a Coquimbo Unido.

En la tabla Universidad de Chile se mantiene puntera con 37 unidades, pero la Católica la puede alcanzar si derrota a Everton. Colo Colo, con un partido menos, es cuarto con 33 positivos.