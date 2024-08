Juan Cristóbal Guarello se dio varios minutos para trapear el piso y hacer bolsa a Michael Clark, el presidente de Azul Azul en Universidad de Chile. Los azules presentaron este martes a Charles Aránguiz como flamante refuerzo y al periodista le cayó como combo en la guata las prioridades del directivo.

En su programa La hora de King Kong, Guarello se mostró indignado por la inquietud de Clark, quien reconoció que hace gestiones ante la ANFP para cambiar las bases y permitir que Federico Mateos pueda cederle la camiseta número 20 al Príncipe.

“En la conferencia de prensa pasó algo muy curioso, extremadamente raro: habló Michael Clark. Había una obra del Teatro Ictus hace muchos años, que no fue muy bien criticada, que se llamaba Residencia en las Nubes”, dijo Guarello.

King Kong agregó que “yo creo que Clark vive en las nubes. ¿Por qué? Ya, está bien que esté como presidente en Universidad de Chile en la presentación de Charles Aránguiz. Y luego todo deriva en un tema de tanta importancia como qué número va a ocupar Charles Aránguiz”.

Discusión de séptimo básico

“Una discusión importante si tú estás en séptimo u octavo básico. Yo me acuerdo que me compré un lote de poleras, que cuando las fui a comprar estaba el Clavito Godoy comprando pelotas, compré como ocho poleras porque jugábamos futbolito. Y cuando llegamos a jugar hubo pelea por quién ocupaba la 9, la 6. Esa era la discusión. Teníamos como 12 años. Pero para Clark es tan importante que Aránguiz ocupe la 20… porque si ocupa la 18 o la 25 se pone malo. Le va a entregar la pelota a los rivales…”, complementó.

Guarello con todo contra Clark tras la presentación de Charles Aránguiz.

Sobre la misma añade “¿qué va a hacer Michael Clark? Está gestionando con la ANFP para poder sacarle la 20 a Mateos para dársela a Aránguiz. Todas las gestiones posibles. Confía en los liderazgos de la ANFP (para que le acepten la propuesta). Puta… Residencia en las Nubes”.

Guarello manifiesta que “o sea, consejo de presidentes por la camiseta de Aránguiz. Pongamos que el consejo de presidente no se hace por la polera de Aránguiz, se hace por otras cosas. Por ejemplo los 37 millones que hay que pagarle a TNT. Los 11 millones de multa que hay que pagar por la ley antimopolio. O por la casa de putas que hay entre Barnechea, San Felipe y Curicó. O tal vez por los partidos suspendidos en Copa Chile; a Huachipato o General Ibáñez que tienen la cagada. El tema Cobreloa…”.

Quedar como hue…

Y no paró ahí. “No tienes cómo gestionar que estás sobre la bicicleta o que tienes que organizar un Mundial Sub 20 de morondanga… pero no: Michael Clark cree que no. Es como si se estuviera hundiendo el Titanic y llegara una comadre a decirle al capitán ‘¿qué chaqueta le gusta más, ésta o ésta, cuál me queda mejor?’. ¿Clark no tiene un asesor que le diga que da lo mismo?”, expuso.

Sostiene que “hacen todo lo posible por quedar como huevones… y lo logran. No han llamado a un consejo de presidentes pese a que éste ya no es el Titanic, es el (submarino) Kursk. Ya está completamente hundido el fútbol chileno y Clark anda preocupado del número de la camiseta. Ahí uno dice: con razón el fútbol chileno está como está, complemante perdido”.

Guarello le suelta los perros a Michael Clark tras la presentación de Charles Aránguiz en la U.

“Los dirigentes andan preocupados de cualquier cosa. No trajiste al 9 que te pidieron, trajiste a Díaz para reemplazar a Marcelo Morales y tuviste que darte vuelta porque ahora Morales es titular otra vez. ¿Para qué lo trajiste? O sea, te reforzaste sólo con Charles aránguiz. Y el tema es el número de la camiseta. Nos merecemos todo lo que nos pasa. La U trae sólo un jugador cuando está peleando el título. Y Gustavo Álvarez no va a decir nada. Yo creo que Clark no habla más hasta fin de año, y después de esto, mejor que se quede callado”, sentencia Juan Cristóbal Guarello.