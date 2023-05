Universidad de Chile no logra dar vuelta la página luego de su empate ante Cobresal por el Campeonato Nacional, donde la crítica de no poder sumar los tres puntos apunta a la expulsión de Darío Osorio en el segundo tiempo.

El formado en los azules recibió la confianza del técnico Mauricio Pellegrino para ir de titular ante los mineros, pero tuvo un desafortunado partido, donde se tuvo que ir a las duchas luego de recibir dos tarjetas amarillas.

Una situación que ha hecho que la opinión esté tras su rendimiento, donde ahora fue un histórico del club, Johnny Herrera, el que salió a defender al habilidoso jugador de los azules.

“Creo que Osorio fue uno de los pocos jugadores que más intentó en la U con el pobre planteamiento que tuvo la Universidad de Chile hoy por hoy, trato de ir para adelante, trató de esperar la pasada de los laterales que nunca pasaron, entonces cuando tienes ese esquema la única chance que tiene es que se pase a cinco jugadores y haga el gol”, comentó Herrera en TNT Sports.

“¿Cómo va a ocupar su velocidad si está solo contra dos líneas de cuatro? Él tiene que pegarse a la punta para encarar a un lateral, pero no tenía nadie que lo acompañará. Cada vez que agarraba la pelota no sabía qué hacer”, precisó el ex portero de la U.

En ese sentido, asegura que quien se debe llevar las críticas de lo que pasó en Santa Laura es Pellegrino, por no saber ocupar de una mejor forma a Osorio.

“No puedes poner a Osorio a jugar en contra de dos líneas de cuatro, yo estoy hablando del esquema de la U, enfrentándose a esos gallos en una cancha pésima ¿qué puedes hacer? Para mí Osorio fue uno de los que más intentó en la U”, detalló.

Esto hizo que Herrera hiciera una feroz comparación de lo que tuvo que vivir Osorio defendiendo a la U, donde lo pone a la línea de lo que han debido sufrir grandes referentes del fútbol mundial.

“Ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi pueden jugar solos desde hace rato. No digo que es el nuevo Maradona o el nuevo Pelé, pero el tipo trató de ir adelante ¿pero que tenía? ¿Tenía alguna pasada o con quien tirar una pared? no tuvo a nadie”, finalizó.