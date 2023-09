Jaime García le baja el perfil a la opción de llegar a U de Chile: "No me creo el cuento"

Jaime García se ha posicionado como el DT de moda en el fútbol chileno. Luego de su abrupta salida de Ñublense, el entrenador ha estado en boca de varios equipos que buscan ficharlo para 2024. Esto, porque las bases exigen que pasen al menos 60 días entre el adiós de un club y su firma por otro.

Universidad de Chile es uno de ellos. Considerando que el rendimiento azul con Mauricio Pellegrino en la banca no ha sido el óptimo, es que el otrora Diablos Rojos asoma como posible reemplazante del argentino de cara a 2024. Hinchas y ex futbolistas ya lo han pedido.

En entrevista con Redgol, el ex técnico ñublensino afirmó estar preparado para una chance como esta. Ahora, en conversación con Bolavip, García confesó que todos los mensajes de afecto que ha recibido estos días lo han sobrepasado.

“Ha sido súper transversal el cariño que me han demostrado; uno se emociona porque ese afecto es más a la persona que al entrenador, así que estoy contento”, destacó.

García, además, aseguró que está trabajando para asumir eventualmente en un grande. “Me vengo preparando y la mejor universidad es la cancha, necesito sumar cosas a mi repertorio. Para eso hay que salir, escuchar, mirar. Yo no me creo el cuento con nada y lo que me depare el destino, yo soy equilibrado”, agregó.

De todos modos, el entrenador no volverá a dirigir en 2023. “Estoy descansando con la familia, pensando en el futuro. Fueron cinco años sin tener a mi hijo al lado, tengo sueños, proyectos y tratar de ir tomando esos sueños, quiero ir al extranjero. Este año se acabó el año deportivo para mi”, sentenció García.

¿Cuánto tiempo estuvo Jaime García en Ñublense?

Por casi cinco años Jaime García dirigió a los Diablos Rojos. Arribó a Ñublense en 2019, cuando estaban en Primera B, y lo convirtió en un equipo protagonista del fútbol chileno e incluso llegó con el equipo de Chillán a la Copa Libertadores.

¿Cuáles fueron los números de Jaime García en Ñublense?

Jaime García dirigió un total de 166 partidos en Ñublense. Con los Diablos Rojos sumó 66 triunfos, 51 empates y 49 derrotas, con un 50% de rendimiento. Además sumó el título de Primera B que les dio el ascenso a Primera División y llevó a los chillanejos a su primera Copa Libertadores.