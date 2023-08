La salida de Darío Osorio sigue moviendo el piso de Universidad de Chile en la previa del Superclásico, donde los históricos del club azul dividen sus comentarios por su venta anticipada.

En conversación con Redgol, ex jugadores de la U comentan el desempeño y la oportunidad que tiene el oriundo de Hijuelas, aunque se dividen al hablar de sus condiciones.

Aprueban la salida

Martín Tincho Galvez es uno de los que cree que Osorio ya no tenía nada más para dar en el plantel de Universidad de Chile, considerando que un nuevo aire lo puede ayudar a explotar condiciones

“Yo creo que sí era el momento. Lamentablemente los momentos no siempre se pueden manejar como uno quisiera. Si va a cualquier fútbol de Europa va a ser beneficioso para él. Y si rinde y anda, a la larga va a ser beneficioso para el fútbol chileno, porque es un jugador que ya ha estado en las selecciones menores y esto podría ayudar a tener ahí en dos o tres años más, un jugador más maduro, con lo que significa la experiencia europea en el cuerpo”, comenzó explicando.

“En la U el ya tocó techo. No es un techo muy alto, pero ya tocó techo. No nos va a dar más de lo que ya dio. No es que si lo dejamos los próximos tres meses este cabro nos va a meter a pelear el título. Ya no fue. Entonces, desde el rendimiento del equipo, el equipo no tiene una, en mi opinión, una merma o una baja relevante. Porque Osorio no ha sido relevante en estos tres, cuatro meses. Es bueno, sí es bueno. Juega bien, sí juega bien, pero tiene chispazos, es irregular”, enfatizó.

Quedó en deuda

Para Francisco Las Heras la salida de Osorio llega en un momento cuando el jugador no pudo demostrar lo que se creía de él, por lo que su salida no afectará al actual plantel de Universidad de Chile.

“Creo que no, porque Osorio no ha rendido de acuerdo a lo que se esperaba. Cuando se le dio los primeros partidos pensó que iba a ser, no sé, un nuevo jugador ídolo, símbolo, etcétera, no sé, todos los adjetivos que le pusieron. Pero no ha sido eso, ha sido un jugador, un buen jugador sin duda, que le falta mucho madurar, pero yo creo que no, no debería influir para nada”, explica.

Había que esperar

Por su parte, Cristián Olguín asegura que, por el momento actual que vive Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, todo fue muy acelerado y se pierde una variante.

“Se equivocan, porque Osorio creo que puede rendir mucho más y tendría que ir a un fútbol más competitivo. El danés para nosotros es muy desconocido, así que yo creo que es un tema de apuro económico o no sé, pero realmente es un fútbol desconocido para nosotros”, comenta.

“Mala opción, mala, muy mala. Sabemos que la U necesita resultados y lamentablemente es un jugador importante. Claro, o sea, se va en un momento que nada que ver para la U, se equivocan. Nada que ver, se equivocan, a mí parecer se equivocan”, detalla.

En esa misma línea, asegura que ahora la tarea la tendrá Pellegrino: “Hay que ver quién puede sustituirlo, pero lamentablemente no veo ninguno que lo pueda reemplazar en estos momentos”.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

Colo Colo y Universidad de Chile chocarán este sábado 2 de septiembre en el Superclásico 194 del fútbol chileno. El partido, válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional, se jugará desde las 15:00 horas en el Santa Laura.

¿Cuándo fue la última vez que la U le ganó a Colo Colo?

La última vez que Universidad de Chile le ganó a Colo Colo en el Superclásico fue el 5 de mayo de 2013. Ahí, la U venció por 3-2 con un doblete de Juan Ignacio Duma y un tanto de Charles Aránguiz. Los descuentos albos fueron de José Pedro Fuenzalida y Carlos Muñoz.