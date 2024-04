César Vaccia quedó en la historia grande por haber sido bicampeón de la U como director técnico y sigue pendiente al devenir del cuadro azul, que tiene como principal referente a Marcelo Díaz. Para el experimentado entrenador sanantonino, la importancia del Carepato es fundamental.

Y su ausencia se hizo sentir en el segundo tiempo ante Coquimbo Unido, que sobre la hora logró igualar gracias a un gol de Andrés Chávez. “Ejerce un liderazgo notorio. Genera confianza entre sus compañeros al tener el balón. Irradia esa seguridad”, manifestó Vaccia en un diálogo con RedGol.

“Creo que es lo que le faltaba la U. No teníamos este líder, ícono, símbolo. Y se notó mucho cuando salió. Aparte que juega bien al fútbol, pero lo más importante es que el equipo recuperó un caudillo. Un tipo en el medio de la cancha, donde nace el fútbol. El que se encarga que el equipo juegue y defienda bien, se comunica con sus compañeros”, expresó Vaccia.

Añadió que “esa era la función que iba a cumplir. Cuando hay que apurar, apura. Tiene muy claro su rol”. De hecho, Díaz es el capitán del equipo que dirige Gustavo Álvarez y el máximo referente de la plantilla de Universidad de Chile, líder exclusivo del Campeonato Nacional 2024.

Entrenador bicampeón en la U aborda el mensaje de Marcelo Díaz

César Vaccia tiene en su palmarés haber sido bicampeón con la U en 1999 y 2000, una voz autorizada para hablar del devenir azul y del rol que cumple Marcelo Díaz como guía. Fue en ese contexto que el Carepato dejó un mensaje que sonó a advertencia.

“Somos un plantel, los egos muchas veces tenemos que dejarlos de lado por el beneficio colectivo“, dijo el experimentado volante central que ganó las dos Copas América que tiene la Roja en sus vitrinas. Para Vaccia, ese recado tiene que extrapolarse.

Ante ese tema, afirmó que “se mensaje es para todo el mundo, no sólo en el ámbito del fútbol. Todo funciona mejor si uno brinda un rendimiento que aporte y deja de pensar en uno mismo. No sé por qué lo dijo, quizá vio que sus compañeros estaban demasiado confiados. Se había instalado el tema de que con la pura camiseta vamos a ganar. Y eso no es así”. ¡Un toque de atención que llegó al Centro Deportivo Azul!

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile mira a todos desde arriba en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 al cabo de ocho fechas disputadas.

