Universidad de Chile fue sorprendido por Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional. Los azules ganaban por 1-0 gracias a Luciano Pons, pero Andrés Chávez encontró la igualdad a los 88′. Pero el empate no fue la única mala noticia. Además, Marcelo Díaz salió complicado del campo de juego.

El mediocampista sufrió una molestia física cerca del final del primer tiempo y, alrededor de los 43′, comenzó a hacerle señas a la banca de Gustavo Álvarez. Díaz completó la primera mitad, pero en el entretiempo fue reemplazado por Federico Mateos. En el banquillo, le aplicaron hielo a su pierna derecha.

La imagen generó preocupación entre los hinchas de la U. Más tarde, el DT de la U fue consultado por la gravedad de la molestia del mediocampista. “Salió por precaución. Tuvo un apretón al terminar el primer tiempo, consideramos que si era un aviso, corríamos riesgo de que sea una lesión”.

“Esperemos que solo sea un aviso. No quisimos correr el riesgo de que sea aún peor”, contó Álvarez. Después, el técnico aprobó el partido que hizo Mateos ante la salida del capitán azul. “A Federico lo vi bien, cumplió con la función encomendada”, valoró.

“Mateos hizo un buen partido. Sostener el balón no depende de un solo jugador. Marcelo es un gran aporte como eje del juego y Federico lo hizo bien. La pelota se sostiene y se ataca con once, y se defiende con once. Valoro la jerarquía de Marcelo, pero me parece que Fede fue un gran reemplazante”, sumó.

En la próxima fecha, la U visitará a Palestino en el Municipal de La Cisterna. Azules y árabes, quienes pocos días después tendrán que jugar Copa Libertadores, chocarán a las 15:00 horas por la fecha 9 del Campeonato Nacional. Habrá que ver si Díaz está sin problemas para entonces.

