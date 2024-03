Domingo 10 de marzo, una fecha especial. Aquel día se jugará una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno. Colo Colo y Universidad de Chile nuevamente cara a cara en el Monumental: ¿se repetirá lo que se viene dando los últimos años?

Ya van más de veinte años en los que la U no logra sacar un triunfo desde Macul. Es por eso que muchos hinchas azules se ponen el parche antes de la herida y aseguran que es una racha que hay que romper.

Uno de ellos es Tito Awad, reconocido hincha del Romántico Viajero, quien necesita un cambio en la constante de los últimos años. “Es principal ganarle a Colo Colo y romper la racha de 20 años”, señaló el reconocido azul en conversación con Bolavip.

“Toda la gente sabe que en los clásicos importa un huevo cómo esté el equipo, ya sea la contra o nosotros. Lo que pasa es que acá hay una tradición de 20 años que no hemos podido romper”, añadió el comunicador radial.

Los consejos del experimentado hincha

Para Tito Awad, los Superclásicos en el Monumental han pasado no solamente por un tema de actitud, sino que también mental. Es por eso que da las claves para que la U pueda romper definitivamente la racha adversa en Macul.

“Creo que si se ponen en la cabeza eso de ganar o ganar, no van a ganar. La U debe entrar al estadio Monumental a jugar, sin importante quien es el que está en frente”, advirtió el comunicador, quien insta a los jugadores a meterle ganas.

“Jugar no significa flojear. Hay que meter la pierna, no dejarse avasallar, ser duro, tener buena mente: una serie de cosas que son partícipes de un Clásico. Insisto, ya hasta casi me acostumbré a perder con Colo Colo en el Monumental”, complementó, asegurando que, sin embargo, el duelo del 10 de marzo no es lo más importante del año para la U.

“Para mí es más importante ser campeón a fin de año que ganarle a Colo Colo”, aclaró el hincha, que antes de pensar en Colo Colo, pone la mente en el duelo del próximo lunes 4 de marzo, en el que Universidad de Chile enfrentará a Deportes Copiapó en el Luis Hermosilla de Antofagasta (19.00 horas)