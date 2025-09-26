En menos de dos años como entrenador en Universidad de Chile, el argentino Gustavo Álvarez volvió a posicionar al club en la pelea por el título del Campeonato Nacional, conquistó la Copa Chiley los clasificó a semifinales de Copa Sudamericana.

Un éxito (casi) rotundo el que registra el oriundo de Lomas de Zamora en su segunda experiencia por el fútbol nacional, donde logró espantar los fantasmas del descenso de años anteriores y lo reposiciona en el ámbito internacional.

Sin embargo, y con miras a enfrentar la semifinal de Copa Sudamericana ante Lanús, Álvarez le dejó un contundente mensaje a los hinchas de la U que les llena de ilusión con miras a lo que viene, pues advierte que todavía no llegan a su máximo nivel.

El categórico mensaje de Álvarez que ilusiona en la U

Fue en la conferencia de prensa tras la victoria ante Alianza Lima, donde se le consultó al técnico trasandino si es que actualmente el cuadro azul atraviesa por su mejor momento en lo que va de la temporada, algo que el DT ve lejos que suceda.

“Un equipo de fútbol es un proceso de construcción permanente. Entonces, por más que quede poco para el final del año, nosotros hasta el último entrenamiento y hasta el último partido debemos que solucionar los problemas que tenemos y los aspectos a mejorar”, expresó Álvarez.

En esa línea, el técnico de la U agrega que “ahora tenemos que recuperarnos, analizar lo que se hizo bien y lo que no, porque el domingo (ante La Serena) tenemos que volver a ganar, porque necesitamos los tres puntos“.

“Espero que éste no sea el peak de rendimiento (de mi equipo). Todavía tenemos mucho por mejorar y un tiempo todavía para crecer en estos dos meses que quedan”, finalizó Gustavo Álvarez.

Los números del técnico azul en 2025

Entre la Liga de Primera, donde hoy pelea por meterse en Copa Libertadores; Copa Chile, donde quedó tempranamente eliminado, y torneos internacionales, Gustavo Álvarez registra un 60.32 por ciento de rendimiento con la U, en base a 23 triunfos, siete empates y 12 derrotas.

¿Cuál es su próximo juego?

En duelo pendiente por la fecha 23 del Torneo Nacional, Universidad de Chile visitará a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, este domingo 28 de septiembre desde las 15:00 horas.