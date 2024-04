Gustavo Álvarez cuenta por qué no llama a Matías Sepúlveda en la U: "Injusticia permanente"

Matías Sepúlveda llegó como el séptimo refuerzo de Universidad de Chile, pero no ha tenido grandes apariciones en esta temporada. El mediocampista suma apenas nueve minutos en el Campeonato Nacional y no juega desde el Superclásico. Ante Cobreloa y Unión Española no fue ni citado.

En la previa del duelo frente a Coquimbo Unido, Gustavo Álvarez se refirió a la ausencia de Sepúlveda en sus citaciones. El técnico de la U apuntó a la cantidad de jugadores que debe convocar para cada encuentro, algo parecido a la queja que hizo Tiago Nunes en Universidad Católica.

“Su último partido fue contra Colo Colo, sufrió una herida cortante. Yo dije que estaba dispuesto a dejar la vida en el campo”, partió diciendo el DT. Sepúlveda tuvo un golpe en la cabeza en el Superclásico y eso lo dejó ausente frente a O’Higgins. Se recuperó, pero desde entonces no ha sido llamado.

“Después, por la injusticia permanente de llevar 18 jugadores, dos de ellos arqueros, hay siete lugares para cubrir los puestos y no es por ranking de rendimiento. Hay más jugadores que suman menos minutos y citaciones de que lo se merecen. Pero ellos tienen que estar preparados para cuando les toque”, dijo.

El DT tranquilizó al jugador y aseguró que tendrá oportunidades en lo que viene, así como todo el resto del equipo. “En algún momento les va a tocar. Un partido lo podemos ganar con once, una racha con 13 o 14, pero para lograr el objetivo, necesitamos de todos”, argumentó Álvarez.

Habrá que ver si Sepúlveda convence al técnico azul para el duelo frente a Coquimbo Unido, a disputarse el domingo 14 de abril en el Estadio Nacional. Ante los piratas, la U busca mantener su invicto y seguir en soledad en la cima del Campeonato Nacional.

