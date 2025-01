Rodrigo Goldberg está plenamente al tanto de que la U de Chile busca con ahínco el fichaje de Octavio Rivero. El delantero uruguayo tuvo una vasta experiencia en el fútbol chileno, que incluyó un paso por Colo Colo. Aunque también jugó en O’Higgins, Unión Española y Unión La Calera.

Por estos días, Rivero está literalmente en guerra con el Barcelona de Ecuador. De hecho, el presidente del cuadro guayaquileño arremetió con fuerza ante la explícita intención que tiene el charrúa de recalar en el Centro Deportivo Azul. En ese contexto, el Polaco analizó el panorama en Cooperativa Deportes.

Y contó algunos datos que logró recabar de este escenario. “La situación que está viviendo Barcelona es compleja: la seguridad en Guayaquil está súper complicada”, expuso Goldberg, quien fue gerente deportivo de Azul Azul. De hecho, en septiembre de 2024 se supo que esa zona es el lugar del mundo con mayor sensación de inseguridad.

“Un central, Lucas Sosa, no se presentó a la pretemporada porque estaba en Argentina. Volvió con una oferta y se fue a préstamo a Newell’s. Entiendo que son varios jugadores que no quieren estar allá porque la delincuencia está brígida”, apuntó el Polaco Goldberg en el panel de este 7 de enero.

Octavio Rivero ante Universidad de Chile con la camiseta de Unión Española. ¿Se vestirá de azul? (Javier Vergara/PHOTOSPORT).

Se refería al zurdo zaguero de 30 años que ultima su contratación en la Lepra rosarina. Principalmente empujado por el clima interno de la ciudad. “Están a un nivel que no salen a la calle después de las 7 de la tarde. Los extranjeros mandaron a sus familias a sus países”, detalló el atacante devenido en comentarista.

Goldberg enciende la esperanza de la U con la llegada de Octavio Rivero

De todas maneras, Goldberg sabe que Octavio Rivero tiene contrato vigente en el Barcelona y eso es un punto en contra de la U de Chile. Pero también maneja información que habla de un complejo momento en las arcas del cuadro amarillo, que hace pocos días dejó ir en libertad de acción al chileno Nicolás Ramírez.

“Hay mucho, mucho problema económico. El presidente dice ‘tiene contrato y todo’. ¿Pero se lo habrán pagado? Porque si no está al día capaz que se pueda autodespedir. Es fácil tirar la pachotada, pero y si no tiene los pagos al día…”, expuso el Polaco Goldberg.

Y dio más antecedentes. “Por eso cuando decían ‘¿por qué preguntas por un jugador que vale 3 si tienes 1?’. Porque pasan estas cosas que no se saben a veces y sirven de palanca para negociar”, manifestó el comentarista que también trabaja en TNT Sports.

Octavio Rivero en acción por el Barcelona de Ecuador. (Instagram).

Algo así le ocurrió al Romántico Viajero cuando estuvo a punto de amarrar la llegada del zaguero uruguayo Federico Ricca desde el fútbol de Bélgica. “Barcelona tiene muchos problemas de caja. Varios dicen ‘para qué me voy a quedar en una ciudad peligrosa y más encima si no me pagan”, sentenció el Polaco. El tiempo dirá si Rivero se viste de azul en este mercado de pases.