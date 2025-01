¿Se repite la historia? La vez que Colo Colo rechazó una oferta por Octavio Rivero y desató polémica

Universidad de Chile está viviendo una verdadera teleserie buscando a su tan ansiado “9” para la temporada 2025. Entre los nombres que barajan los universitarios se encuentra Octavio Rivero, uruguayo que vive un drama aparte debido a que el elenco de Barcelona de Guayaquil no lo deja salir.

Ante esto es que el exUnión La Calera, entre otros equipos, se declarara en rebeldía y desata una verdadera guerra con el club ecuatoriano, incluido su propio presidente, Antonio Álvarez Henriques.

Sin embargo, este no es el primer episodio polémico de Rivero con un club, ya que justamente años atrás vivió un capítulo de similares características con el archirrival azul, Colo Colo.

La vez que Colo Colo rechazó una oferta por Octavio Rivero y desató polémica

Fue en el año 2017 cuando Rivero vivió una situación igual de polémica. Esto porque a mitad de ese año los albos rechazaron una oferta de Belgrano de Córdoba.

En aquella oportunidad, el charrúa salió a criticar la decisión adoptada por Blanco & Negro disparando a través de sus redes sociales: “No es justo lo que me hicieron” para posteriormente agregar que “Busqué mi salida por diversos motivos , los cuales en su mayoría fueron resueltos, pero pasaron a un segundo plano luego de que se perdió la confianza! El club tiene derecho a decir que si o decir que no a una propuesta y eso lo acepto, pero lo que no acepto por mis principios es que me falten a la palabra!”.

(Foto: Instargam octaviorivero29)

Un día después de la primera publicación, Rivero publicaría otro mensaje señalando que se enfocaría 100% en Colo Colo, sin embargo, declaró que “Lamento lo que ha sucedido las últimas horas, creo que no fueron las formas adecuadas de tratar el problema”.

(Foto: Instargam octaviorivero29)

En ese mismo periodo el delantero había pedido no jugar un duelo por la 2° fecha de aquel campeonato ante O’Higgins, esto según las propias palabras de Aníbal Mosa en ese entonces, porque “Le dijo al cuerpo técnico que no estaba en condiciones anímicas”.

En aquella oportunidad, Colo Colo cerraría las negociaciones con Belgrano sin acuerdo, y mediante un comunicado de prensa señaló que “Se le hizo llegar una amonestación por escrito (a Rivero)“ y que su agente (Federico Pamparatto) quedaría “inhabilitado de sostener cualquier tipo de relación profesional con Colo Colo”.

Octavio Rivero, finalmente, se quedaría en Colo Colo el 2017 y parte del 2018, coronándose campeón del Torneo de Transición y de la Supercopa del 2018.

¿Qué pasará con Rivero? Se repetirá la historia en Barcelona o será el nuevo “9” de la U. Solo el tiempo lo dirá.

