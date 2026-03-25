Duros momentos para ser fanático de la Universidad de Chile. El cuadro azul no solamente pasa por un mal momento futbolístico, sino que, además, tiene serios problemas fuera de la cancha.

Todo esto, debido a un reportaje de Canal13, en el que se puede ver a uno de los directores de Azul Azul, Aldo Marín, teniendo una reunión con barristas de Los de Abajo, en un caso ligado al narcotráfico.

Además del directivo, en el reportaje se pudo ver a algunos jugadores como Lucas Assadi y Marcelo Morales, quienes tuvieron videollamadas con el investigado narcobarrista.

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¿Y ahora quién podrá defenderlo?

Pese a lo claro de la prueba y las evidencias otorgadas por el reportaje de Canal13, Aldo Marín sacó la voz en la previa del partido ante Unión La Calera y se desmarcó de los hechos. “No hay vínculo, no hay nexos, no hay relación, quiero dejar eso claro. No cometí falta ni delito, quiero dejarlo claro“, señaló.

Las palabras del directivo de Azul Azul fueron retomadas por el programa Pauta de Juego, donde se analizó lo dicho por Marín. “Pienso que a veces es mejor guardar silencio. En este caso, creo que corre para la declaración del director de Azul Azul”, empezó diciendo Fernando Agustín Tapia.

“No es creíble que él no haya conocido al interlocutor, líder de la barra de Los de Abajo. No es creíble que casualmente se lo encontró en una estación de servicio y se sentó a tomar un café. Tampoco es creíble que él no se acuerde de qué se trató esa conversación“, analizó el periodista.

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“No es creíble, además, porque el señor Víctor Poblete, alias Vitoco, procesado por narcotráfico y control de armas, el año pasado generó una controversia internacional porque vulneró el derecho de admisión en el estadio de Alianza Lima, utilizando una acreditación de prensa, con una lista visada por Azul Azul. Esto provocó la protesta del equipo peruano. Entonces, no es sostenible que Aldo Marín no lo conozca”, prosiguió FAT.

“En vez de hacer un mea culpa, en vez de decir que esto es grave, lo que hace es prácticamente echarle la culpa al periodismo. Me parece gravísimo. Y probablemente, Michael Clark lo apoyó, si con qué altura moral va a molestarse porque se juntó con alguien que está procesado por la Justicia, si él mismo lo está. Por lo tanto, insisto, a veces es mejor guardar silencio”, cerró.

Lucas Assadi es otro de los relacionados con el caso narco | Photosport

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En resumen…

Un reportaje de Canal13 vinculó al director Aldo Marín con barristas investigados por narcotráfico.

Los jugadores Lucas Assadi y Marcelo Morales mantuvieron videollamadas con el narcobarrista investigado.

El barrista Víctor Poblete ingresó al estadio de Alianza Lima con acreditación de Azul Azul.

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