U. de Chile vivió un día lleno de novedades con la Junta de Accionistas de Azul Azul, donde se definieron a los miembros del nuevo directorio y se eligió a Cecilia Pérez como presidenta de la sociedad anónima.

El directorio quedó compuesto por Cecilia Pérez, Cristian Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Roberto Nahum, Pablo Silva y Francisco Aylwin (bloque Sartor); José Miguel Insulza y José Ramón Correa (bloque Romántico Viajero); y Héctor Humeres y Andrés Weintraub (casa de estudios).

En Radio Agricultura, Cristián Caamaño reaccionó con dureza a la nueva actualidad de Azul Azul. “¿Los nuevos directores no se preguntan quiénes son los dueños?“, disparó el periodista deportivo.

“Entras a un directorio, ¿quién te pone? ¿Michael Clark? No pues, compadre, te están poniendo Victoriano Cerda, (Patrick) Kiblisky y (Marcelo) Pesce“, acusó después el comentarista.

José Miguel Insulza es uno de los que se sumó al directorio de Azul Azul | Photosport

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“¿A eso hemos llegado?”: Cristián Caamaño explota por el nuevo directorio de Azul Azul

“Con el tremendo informe que hace la CMF… ‘Oye, sí, vamos al directorio’. ¿Por la chapita, el polerón y la entrada gratis? ¿A eso hemos llegado? Eso me llama la atención: gente honorable, que uno piensa que al menos va a preguntar quién está detrás. ¿Les da lo mismo?“, lamentó.

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“Si se creen realmente hinchas, si realmente aman a la U… Pregúntense antes de entrar al directorio quiénes son los dueños, quiénes están detrás de todo esto de una vez por todas“, declaró.