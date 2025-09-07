El próximo 14 de septiembre el fútbol chileno, en teoría, debería conocer al monarca de la Supercopa en el estadio Santa Laura, con un público especial que accede a la venta de entradas.

Tanto Colo Colo como Universidad de Chile se preparan para dicho compromiso con dos posturas muy marcadas. Los albos, por disputar el partido; los azules, en tanto, no ven con buenos ojos el encuentro.

¿Por qué? En la U disputarán el 18 de septiembre la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, hecho que aprieta más el calendario de los dirigidos de Gustavo Álvarez.

Campeón con la U pide que se juegue la Supercopa ante Colo Colo

La postura de Universidad de Chile de cara a la Supercopa es clara. Incluso, el club amenazó con jugar ante Colo Colo con juveniles, y así pensar en el duelo ante el cuadro de La Victoria.

Sin embargo, aparecen voces disidentes al interior de los azules. Es así que un campeón con el cuadro laico pide todo lo contrario a lo manifestado por las altas esferas de la U: jugar ante el Cacique.

En conversación con Bolavip Chile, un histórico de la U entregó su parecer ante la postura oficial tomada en el club de cara al partido del 14 de diciembre en el estadio Santa Laura.

“No debería suspenderse la Supercopa, pero como están las cosas hoy en día… se toman determinaciones muy apuradas y, todo lo contrario, hay que dar la posibilidad de que se desarrolle de la mejor manera”, dijo Héctor Pinto al citado portal.

Universidad de Chile tendrá dos partidos importantes en menos de dos semanas: La Supercopa y Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

En ese sentido, el campeón con Universidad de Chile manifestó que en el pasado nadie reclamaba por la alta cantidad de partidos que se juegan.

“Yo recuerdo haber participado y me programaron tan seguido y ni había reclamos. Hay que estar preparado para ese tipo de cosas y que se desarrolle sin mayores problemas con el público y se haga de buena forma”, cerró Pinto.

¿Cuándo se jugará este partido entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura