Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Supercopa

Fue campeón con U de Chile y rema contra la corriente por la Supercopa: “No debería suspenderse”

Fue campeón con Universidad de Chile y contraria a la postura oficial que pide modificar el partido ante Colo Colo, dice que los azules se deben presentar.

Por Miguel Gutiérrez

Fue campeón con Universidad de Chile y, a diferencia de la postura oficial del club, quiere todo lo contrario.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTFue campeón con Universidad de Chile y, a diferencia de la postura oficial del club, quiere todo lo contrario.

El próximo 14 de septiembre el fútbol chileno, en teoría, debería conocer al monarca de la Supercopa en el estadio Santa Laura, con un público especial que accede a la venta de entradas.

Tanto Colo Colo como Universidad de Chile se preparan para dicho compromiso con dos posturas muy marcadas. Los albos, por disputar el partido; los azules, en tanto, no ven con buenos ojos el encuentro.

¿Por qué? En la U disputarán el 18 de septiembre la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, hecho que aprieta más el calendario de los dirigidos de Gustavo Álvarez.

Desde Alianza Lima no paran de mojarle la oreja a U de Chile: “No debió pasar…”

ver también

Desde Alianza Lima no paran de mojarle la oreja a U de Chile: “No debió pasar…”

Campeón con la U pide que se juegue la Supercopa ante Colo Colo

La postura de Universidad de Chile de cara a la Supercopa es clara. Incluso, el club amenazó con jugar ante Colo Colo con juveniles, y así pensar en el duelo ante el cuadro de La Victoria.

Inesperado apoyo a la U: Federación de Bolivia se lanza con todo contra Independiente

ver también

Inesperado apoyo a la U: Federación de Bolivia se lanza con todo contra Independiente

Sin embargo, aparecen voces disidentes al interior de los azules. Es así que un campeón con el cuadro laico pide todo lo contrario a lo manifestado por las altas esferas de la U: jugar ante el Cacique.

En conversación con Bolavip Chile, un histórico de la U entregó su parecer ante la postura oficial tomada en el club de cara al partido del 14 de diciembre en el estadio Santa Laura.

Publicidad

No debería suspenderse la Supercopa, pero como están las cosas hoy en día… se toman determinaciones muy apuradas y, todo lo contrario, hay que dar la posibilidad de que se desarrolle de la mejor manera”, dijo Héctor Pinto al citado portal.

Universidad de Chile tendrá dos partidos importantes en menos de dos semanas: La Supercopa y Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

En ese sentido, el campeón con Universidad de Chile manifestó que en el pasado nadie reclamaba por la alta cantidad de partidos que se juegan.

Publicidad

“Yo recuerdo haber participado y me programaron tan seguido y ni había reclamos. Hay que estar preparado para ese tipo de cosas y que se desarrolle sin mayores problemas con el público y se haga de buena forma”, cerró Pinto.

El palo de Esteban Paredes a Universidad de Chile por la Supercopa: “Colo Colo en su momento…”

ver también

El palo de Esteban Paredes a Universidad de Chile por la Supercopa: “Colo Colo en su momento…”

¿Cuándo se jugará este partido entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura

Lee también
Paredes manda feroz palo a la U de Chile por la Supercopa
Colo Colo

Paredes manda feroz palo a la U de Chile por la Supercopa

Chiqui Tapia le cae a Independiente por llanto ante Conmebol
Copa Sudamericana

Chiqui Tapia le cae a Independiente por llanto ante Conmebol

Colo Colo destroza a la U por su polémica postura para la Supercopa
Colo Colo

Colo Colo destroza a la U por su polémica postura para la Supercopa

Los juveniles que se ganan un lugar en Colo Colo con Fernando Ortiz
Colo Colo

Los juveniles que se ganan un lugar en Colo Colo con Fernando Ortiz

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo