Pese a haberlo intentado, Universidad de Chile se quedó con las ganas y sumó un nuevo fracaso internacional a sus pobres temporada en los últimos años. El Romántico Viajero derrotó a Ñublense por 3 a 1, pero no se le dieron los resultados para soñar con la Copa Sudamericana.

El Bulla necesitaba que la UC cayera con Unión La Calera y que Magallanes sentenciara su descenso. Y si bien el Manojito de Claveles cayó a la B, los Cruzados le negaron el boleto al vencer a los Cementeros. Esto no sólo fue un golpe a la campaña de Mauricio Pellegrino, sino que también llevó a la frustración de los históricos.

Históricos de la U destrozan a la dirigencia y piden ir con todo en 2024

En conversación con RedGol, históricos como Martín Gálvez, Juan González, Héctor Pinto y Óscar Wirth abordaron el nuevo fracaso internacional de la U. Los cuatro estuvieron de acuerdo en que, tras lo hecho en la temporada, una clasificación era demasiado premio.

“Se dio lo que yo esperaba. Mejor no clasificar a nada y ponerse las pilas desde un comienzo para tratar de, con merecimiento, ir a una competencia internacional y no de rebote”, recalcó Tincho.

En esa misma línea, Martín Gálvez insistió en que “Se cosecha lo que se siembra nomás. Si no se hicieron bien las cosas, toca lo que toca. Era mucho premio para los errores del año. No me reconforta pasar un año con frustraciones, enojos y malos ratos para tener un premio a fin de año. Como pasar el año con un 4 y que te regalen una camioneta”.

Eso no fue todo, ya que aprovechó de pegarle a la dirigencia y a Cecilia Pérez. “Era mucho premio. El año fue horroroso y hasta esta señora del antiguo gobierno no sé cuánto sabe de fútbol. Estamos molestos, enojados, era mucho premio. Aquí todos perdemos. Un año tan pésimo, este regalo era inmerecido”.

Para Juan González, lo bueno fue haber dejado atrás el fantasma del descenso. “La expectativa en un equipo como la U son las más altas y este año no se peleó en la parte baja, pero por lo menos se terminó de forma tranquila. No es lo ideal, pero en otras ocasiones ha sido mucho más dramático”.

Héctor Pinto incendió todo y disparó contra Azul Azul. “Era mucho premio. Tarde la U vino a reaccionar, muy tarde. Ahora hay que pensar en armar un buen equipo y ahí fijarse los objetivos de conseguir más que Copa Sudamericana”.

“Hay que partir de cero. No se consiguieron los objetivos, así que hay que buscar uno nuevo. Ojalá traer a uno con pergaminos para estar en la U. Me queda la sensación de que esto debió pasar antes. La U el otro día jugo bien en El Salvador, hoy ganó bien, mostró cosas al final del torneo que era lo que uno le pedía”, añadió.

Finalmente está Óscar Wirth, quien enfatizó que el Bulla no merecía ir a Copa Sudamericana. “Era demasiado premio que un equipo que está octavo o noveno vaya a una copa. Un tercer lugar o cuarto se lo merecen pero un noveno no. Así está hecho esto y uno tiene que aceptarlo nomás. Para todo lo que se hace, el esfuerzo, lo que se desembolsa, es muy mediocre”.

¿Qué viene para la U?

Universidad de Chile dio inicio a sus vacaciones tras finalizar la temporada y se prepara para una poda masiva. La continuidad de varias figuras será analizada, a la espera de que un nuevo técnico llegue a armar el proyecto para la temporada 2024.

¿Cuáles fueron los números de Mauricio Pellegrino al mando de la U?

En su paso por la Universidad de Chile en 2023, Mauricio Pellegrino alcanzó a dirigir un total de 32 partidos oficiales. En ellos cosechó 12 triunfos, siete empates y 13 derrotas.

