Uno de los futbolistas en Universidad de Chile que debió duplicarse durante el empate sin goles con Alianza Lima, por cuartos de final en Copa Sudamericana, fue Fabián Hormazábal, quien inició la brega como central y la terminó de lateral por derecha, casi siendo puntero.

Luego del encuentro, el “Rayo” de Doñihue habló con la prensa nacional presente en Lima, donde reconoció que fue “un partido muy difícil, sabíamos que íbamos a ser un partido muy complicado, pero conseguimos un empate por cómo se dio, con uno demás, nos quedamos con gusto a poco, por ahí pudimos hacer un gol“.

Sin embargo, Hormazábal fue muy sincero al expresar su lamento por un factor que no podrá tener la U en la revancha ante Alianza Lima, y esa es el jugar a puertas cerradas, a raíz del castigo de Conmebol luego de la barbarie de Avellaneda.

El triste lamento de Hormazábal tras empate de la U

“La llave queda abierta, ahora nos toca de local, sin nuestra gente, en otra cancha, pero es lo que nos toca, lo vamos afrontar de la mejor manera y tratar de quedarnos con la llave”, expresó el defensor azul a regañadientes por la medida.

“Siempre vamos a tener el apoyo de nuestra gente, sea donde sea, esta vez no nos van a poder apoyar dentro de la cancha en el estadio, pero sabemos que contamos con el apoyo de ellos en Chile”, se resigna Hormazábal de cara al próximo duelo internacional de la U.

¿Cuál fue el castigo de Conmebol a los azules?

Como consecuencia de los incidentes en el duelo ante Independiente por octavos de final, el organismo determinó que el cuadro laico dispute siete duelos de visita sin sus hinchas y otros siete encuentros a puertas cerradas de local.

Además, la U deberá cancelar a la Conmebol una multa de US$270 mil dólares, la cual le será debitada del dinero que recibe por su participación en Copa Sudamericana.

¿Cuándo es la revancha?

El duelo de vuelta por cuartos de final en Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará el próximo jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

