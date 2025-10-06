Universidad de Chile regresó a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, luego de una semana de vacaciones para el plantel de manera de recargar energías.

Apuntando el duelo del próximo lunes contra Palestino por la Liga de Primera 2025, además de los duelos de las semifinales contra Lanús por la Copa Sudamericana 2025, Gustavo Álvarez lamentó ausencias.

Esto, porque la U tuvo tras ausencias por la selección chilena, donde no estuvieron presentes en el regreso Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Lucas Assadi.

Algo que ya movió la planificación del técnico azul, además que mantiene lejos de sus prácticas a Matías Sepúlveda, por un fuerte desgarro que incluso puede quedar fuera de la llave internacional.

Matías Sepúlveda se mantiene fuera tras la lesión ante Alianza Lima. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Qué pasa con Matías Sepúlveda en U de Chile?

Gustavo Álvarez tiene que empezar a mover sus fichas en esta semana de trabajos en Universidad de Chile, donde tendrá importantes ausencias que tendrá que esperar para el fin de semana.

Todo, porque el amistoso de la Roja vs Perú está programado para el viernes en el estadio Bicentenario de La Florida, por lo que recién tras esto sabrá si podrá contar con Altamirano y Assadi, teniendo en cuenta que Hormazábal está suspendido al igual que Franco Calderón.

Por su parte, Marcelo Díaz pudo realizar la práctica en la U, donde se le vio haciendo trabajo con balón, pero se decidirá en la semana si puede estar ante Palestino.

Del otro lado aparece Matías Sepúlveda, que es el caso más complicado, donde se apunta a las llaves con Lanús, por lo que se suma a las ausencias, al menos ante Palestino, y habrá que cruzar los dedos contra los argentinos para la revancha en el sur de Buenos Aires.

