Universidad de Chile

El lesionado que volvió a entrenar en U de Chile: mira el Superclásico contra Colo Colo

Los azules iniciaron la semana con tres bajas, pero hay un titular importantísimo que dio muestras de mejorías para jugar en el Monumental.

Por Cristián Fajardo C.

La U recupera a Matías Sepúlveda para el Superclásico.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLa U recupera a Matías Sepúlveda para el Superclásico.

Universidad de Chile prepara su formación para el Superclásico de la jornada del domingo, donde debe visitar a Colo Colo en el estadio Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

En ese sentido, son tres los jugadores que estaban en duda para la alineación estelar del equipo del técnico Gustavo Álvarez, algo que tuvo una gran novedad en la presente jornada.

Esto, porque hay uno de los jugadores que regresó a los entrenamientos con sus compañeros, donde hay esperanzas de que pueda estar ante los albos en el Monumental.

Gabriel Castellón fuera, Israel Poblete fuera, Cristopher Toselli dentro y Matías Sepúlveda en duda”, comentaron en radio Cooperativa, dando detalles de los avances de la U con miras al Superclásico.

Matías Sepúlveda jugó en el suspendido partido ante Independiente. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué pasa con los lesionados de la U para el Superclásico?

Fue el periodista Francisco Caneo quien entregó detalles de la situación de Matías Sepúlveda, quien presentaba dolencias físicas, que lo tenían en duda para el Superclásico.

“Me decían más sí que no, porque hoy empezó a entrenar de manera más normal en el Centro Deportivo Azul”, entregando esperanzas con un panorama contrario al de Castellón e Israel.

En ese sentido, se la juega con un cambio que puede tener el equipo, según lo mostrado en los minutos que se jugó ante Independiente en la Copa Sudamericana.

“Creo que habrá minutos para Marcelo Díaz para el inicio si es que no vuelve a probar esta formación con guerrero en el mediocampo y Altamirano al lado de Aránguiz. O, simplemente, buscar línea de tres con Hormazábal y Guerrero por el costado”, remató.

