A pesar de que todavía no regresa el fútbol de manera oficial, este fin de semana habrá una serie de amistosos de gran nivel. Sin dudas el que más atrae miradas, es el que protagoniza Universidad de Chile ante Universidad Católica. Revisa dónde ver el encuentro.

Los Azules están decididos a dejar atrás los años de malas temporadas, en las cuales han luchado por el descenso y no por el título. Ahora quieren volver a posicionarse en la parte alta, para lo cual trajeron al Gustavo Álvarez, el DT campeón con Huachipato, más una serie de refuerzos. Entre las incorporaciones, destaca la esperada vuelta de Marcelo Díaz tras 12 años fuera del club.

Los Cruzados no tuvieron un 2023 brillante, pero al menos consiguieron la clasificación a la Copa Sudamericana. Por esta razón, necesitan llegar de la mejor manera posible a los duelos oficiales que tendrá por delante esta temporada. Nicolás Núñez fue ratificado como entrenador y ha tenido el tiempo suficiente para trabajar en su idea y elegir a los jugadores adecuados para llevarla adelante.

¿Qué canal transmitirá a Universidad de Chile vs Universidad Católica?

El amistoso entre Azules y Cruzados irá por TNT Sports 2 y TNT Sports HD. También estará disponible en Estadio TNT por streaming. Estas son las señales según tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: NO DISPONIBLE

ZAPPING: 99 (HD)

¿A qué hora es el Clásico Universitario?

Este encuentro se disputará el sábado 27 de enero a las 19:00 horas de Chile, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Toselli y Castillo frente a frente

Universidad Católica ya debutó en la Copa de Verano de Coquimbo. Lo hizo justamente ante el equipo local, en un triunfo 1-0 con gol de Eugenio Mena. Este fue un tanto especial, ya que el lateral izquierdo viene saliendo de una larga lesión que lo tuvo fuera en buena parte del 2023. Nicolás Núñez respira con tranquilidad tras dejar la goleada sufrida ante Sporting Cristal yel empate en blanco contra Alianza Lima.

Si bien el duelo entre la U y la UC es amistoso, entre estos clásicos rivales no existe esa palabra y en el ambiente ya se palpita lo que será el duelo. Cuando Cristopher Toselli decidió firmar por los Azules, Nicolás Castillo le dedicó una frase de Eduardo Galeano en redes sociales: “En la vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol“, publicó el delantero.

En la previa del Clásico Universitario, Toselli enfrentó a los micrófonos y se refirió a la situación de ahora volver a verse las caras con el atacante: “Para mí no es relevante, la verdad, no es un tema que me tenga preocupado ni que he pensado (…) a Nicolás le tengo el mayor respeto, me da gusto que haya vuelto a jugar y nos saludaremos como excompañeros, para mí no va más allá”, aseguró el arquero, bajándole el perfil a la polémica.