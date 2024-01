Este fin de semana se vivirá el primer Clásico Universitario del año, bajo el contexto de la Copa de Verano Coquimbo 2024. Y el duelo estará marcado por el reencuentro de Cristopher Toselli con su exclub.

Universidad de Chile y Universidad Católica se enfrentarán el sábado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, y el portero azul volverá a verse las caras con Nicolás Castillo, a quien no le gustó para nada su cambio de equipo.

“En la vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”, fue el mensaje de Castillo en redes sociales justo cuando Cristopher fue presentado en la U.

Así, ahora volverán a verse pero como rivales. Y el experimentado cuidatubos del Romántico Viajero comienza a palpitar lo que será ese cruce, aunque lo hace gambeteándole a la polémica.

En la conferencia de prensa previa al clásico ante la UC, desde la U fue Toselli quien sacó la voz. En el Centro Deportivo Azul, la primera pregunta que le hicieron era sobre su reencuentro con Castillo tras la polémica.

“Para mí no es relevante, la verdad, no es un tema que me tenga preocupado ni que he pensado“, disparó de entrada el portero que, al igual que el delantero, es formado en la cantera cruzada.

Tras eso, Cristopher cierra exponiendo que “a Nicolás le tengo el mayor respeto, me da gusto que haya vuelto a jugar y nos saludaremos como excompañeros, para mí no va más allá”.

¿Tiene la U desventaja ante la UC por más amistosos? Toselli responde

Al arquero del Chuncho también le consultaron sobre si la Católica tiene ventaja para el sábado por haber jugado más amistosos, y deja claro que “no, no creo que haya mucha diferencia si vienen jugando más partidos o no”.

“Creo que nos hemos venido preparando de muy buena manera, queremos ser un equipo dominador, poder plasmar lo que entrenamos, me parece que eso es lo más importante, y eso te va a llevar a estar más cerca de ganar”, señaló.

Después, añade que “sabemos que la Católica viene de tres partidos con viajes incluidos, partidos internacionales que obviamente también son importantes, pero no creo que haya una diferencia mayor”.

“Venimos de dos o tres semanas de mucho trabajo, de dobles turnos, de aprender la metodología del técnico, mecanizar algunos movimientos y creo que en el partido con Unión nos vimos bien en los dos tiempos”, señaló.

“Fuimos muy sólidos y muy superiores, y en el partido del sábado queremos plasmar esa misma idea sabiendo también que es un rival distinto”, añade.

Así, concluye que “es un clásico y que independiente de que sea amistoso lo queremos ganar y vamos a ir por eso, lo estamos preparando de la mejor manera y pensando solamente en lo que es este fin de semana”.

¿Cuándo juegan la U y la UC?

Este sábado 27 de enero, desde las 19:00 horas, Universidad de Chile y Universidad Católica se medirán en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la Copa de Verano Coquimbo 2024.

¿Hasta cuándo tiene contrato Toselli en la U?

El arquero de 35 años nacido en Antofagasta arribó a Universidad de Chile en enero de 2023, y tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

