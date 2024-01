Universidad Católica terminó este domingo con la segunda parte de su pretemporada de cara al Campeonato Nacional 2024. Los Cruzados empataron 0-0 con Alianza Lima en la ciudad de Trujillo, luego de 10 días en la capital de Perú, y ya emprenden rumbo a Chile para continuar con los trabajos.

El balance de lo realizado por la UC en tierras peruanas no fue positivo. El primer amistoso terminó con derrota por 4-0 a manos de Sporting Cristal y, pese a todos los refuerzos que ha presentado la Franja, no lucieron un alto nivel de juego y tampoco buen ritmo.

Óscar Linh, histórico campeón con Universidad Católica en la temporada 1985, aprovechó de pegarle a Nicolás Núñez por hacer que los Cruzados se vean así. A criterio del histórico jugador franjeado, el entrenador es el gran responsable y ha generado preocupación por lo que demuestra su equipo.

“Es preocupante, ¿cómo no va a ser preocupante? Si no tiene malos jugadores, pero anda en Perú no más. Si tu me dices que está jugando en Holanda yo te digo que está bien. Pero anda ahí con los pares, si son pares nuestros los peruanos”, comentó a RedGol.

Para Lihn el tiempo corre en contra de Nicolás Núñez, que no puede repetir el rendimiento del 2023 en la temporada 2024. “Así que claro que es preocupante. Yo no sé en cuánto tiempo más, pero tiene que demostrar algo, porque es siempre la misma historia, que sí, que no”, agregó.

“Ahora los jugadores los eligió él, él los pidió en esos puestos y me parece que está bien. Y aunque creo que no es malo… no sé, la Católica es un equipo que, si bien no es Colo Colo, es un equipo pesado, así que no es fácil”, sentenció el histórico.

Universidad Católica volverá a las canchas este miércoles 24 de enero desde las 20:00 horas. Su rival será Coquimbo Unido y el partido lo jugarán en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, para abrir la Copa de Verano 2024.

