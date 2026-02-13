Universidad de Chile se alista para enfrentar esta noche a Palestino, por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, donde tiene la tarea de sumar el primer triunfo con Francisco Meneghini al mando.

Una de las luchas más importantes que se avista para este año, tiene que ver con la delantera, con tres goleadores peleando los puestos de titular: Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.

Es este último quien se ha llevado todas las miradas, porque, ante la ausencia del uruguayo y el argentino ante Huachipato, marcó su primer gol con la camiseta de la U, lo que de inmediato le hizo sacar diferencias.

Si en el papel, al inicio del año, se veía como el relevo de Rivero o Lucero, Vargas está aprovechando su oportunidad, algo que espera repetir esta noche ante Palestino.

Eduardo Vargas jugó en solitario en delantera ante Huachipato .Foto: Eduardo Fortes/Photosport

ver también La nueva dupla delantera de U de Chile con el regreso de Juan Martín Lucero

Eduardo Vargas saca ventaja en la lucha de los delanteros de la U

Aprovechando los problemas en la rodilla que han afectado a Octavio Rivero y la expulsión de Juan Martín Lucero, Eduardo Vargas tomó en solitario el camino de la titularidad en la U y, para ojos de Paqui, no decepcionó.

Publicidad

Publicidad

“No, no siempre va a estar en el banco. Ya van dos partidos y yo como entrenador tengo una idea, pero lo que más me importa es la competencia en los entrenamientos, si lo veo bien va a jugar”, explicó Paqui.

Por lo mismo, espera que esta nueva muestra de confianza lo ayude a levantar con más ganas el nivel, pudiendo sacar ventaja ante un Rivero que será suplente, pero que no viene en su mejor momento.

“Marcó un gol de mucho olfato, tuvo una ocasión clara, lo vi activo involucrado en lo defensivo, está con mucha energía y va a tener participación” detalló Meneghini.

Publicidad

Publicidad