De dulce y agraz. Cristopher Toselli consiguió su primera titularidad con la Universidad de Chile, en la derrota ante Unión La Calera por 2-1. Ante este panorama, el ex UC señaló el camino que hay que seguir para el resurgir azul.

“Es evidente que no podemos estar contentos porque son situaciones amargas como esta que pasamos. No es primera vez que vivimos cosas así como club y los más grandes deben mostrar madurez y experiencia, son situaciones que queremos revertir”, señaló el meta de la U.

“Perder nunca es bueno y más en la situación que estamos. Eso es independiente de que juguemos el Superclásico la próxima fecha o cualquier otro partido”, añadió Toselli.

El mal momento, sin embargo, no es achacado a Cristopher Toselli, sino que el apuntado por los dedos del hincha es el técnico, Mauricio Pellegrino. Es por eso, que el meta azul salió en su defensa. “Nosotros estamos al cien por ciento con él. Yo no soy quién para dar una respuesta sobre si debe seguir o no. Queremos salir de esta situación que no nos gusta”, cerró el portero, quien espera seguir sumando minutos en el club.

Universidad de Chile es noveno del Campeonato Nacional y suma seis duelos consecutivos sin ganar en el torneo.

¿Cómo fue el primer Superclásico de Pellegrino en la U?

El 12 de marzo del 2023, por la octava fecha del Campeonato Nacional, Pellegrino tuvo su estreno en Superclásico, cuando la U rescató un empate sin goles desde el Estadio Monumental.

¿Cuántos partidos perdidos lleva Universidad de Chile?

Universidad de Chile sumó su octava derrota en lo que va del torneo. Se quedó estancada en la novena posición, con 30 unidades, sumando ocho triunfos, seis igualdades y ocho caídas. Además, suma 25 goles a favor y 28 en contra.