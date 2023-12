Más allá de lo que digan en Huachipato… todo apunta a que Gustavo Álvarez será el próximo y nuevo entrenador de Universidad de Chile. El técnico argentino oriundo de Lomas de Zamora logró el título con los acereros y en Azul Azul asoma la opción idónea para que la U vuelva a pelear en el concierto nacional.

Sin embargo, en Deportes en Agricultura el periodista Cristián Caamaño reconoció ser un férreo opositor a la simple idea que el trasandino se ponga el buzo del Chuncho. Para el rostro de la 92.1 FM, el entrenador no cumple con los requisitos para dirigir a los azules por una temporada buena.

“No, no me gusta Gustavo Álvarez. La U necesita un entrenador con un cuerpo técnico, en general, muy de elite. Uno veía a Huachipato, y hablando con distintas personas del fútbol, uno veía a un equipo que no sobrepasaba a nadie. Si vas a llegar a la U tienes que tener un preparador físico que esté a la altura, de la que no ha estado la U en los últimos años”, dijo Caamaño.

Agrega que “una de las principales críticas a Pellegrino era el trabajo físico. Hoy en Chile pueden jugar bien, pero si no marcas la diferencia como Colo Colo en la presión y recuperación, ya con eso tienes un plus. Y me parece que Gustavo Álvarez está lejos de tener un cuerpo técnico de elite”.

Técnico de moda y caso Castellón

Caamaño complementó que “yo soy muy crítico de estos técnicos de moda que por una campaña buena llegan a un club grande. Se da en muy pocos casos que un técnico con una campaña buena en Primera División, de pronto sean figuras”.

Y explica que “lo de Gustavo Quinteros, es un entrenador que antes había estado en dos selecciones sudamericanas cuando llega a la Católica. Y marcó una diferencia de inmediato. En Colo Colo marcó la diferencia el año pasado. Son técnicos que están hechos para este tipo de desafíos. Ahí es donde discrepo con Azul Azul, o con Michaell Clark, que es el principal impulsor de la idea de Gustavo Álvarez”.

Por otro lado, Caamaño abordó otra posible llegada desde Huachipato a la U: el arquero nacional, Gabriel Castellón. Si bien el Chuncho registra una serie de polémicos fichajes desde el CAP, con el meta considera que este caso sí es indicado.

“Lo de Castellón es una opción que en la U está más de la decisión del técnico que llegue. Todos los que entrevistaron aprobaron la llegada de Castellón. Para muchos es el mejor arquero que está hoy en Chile, después de Brayan Cortés, el seleccionado chileno. Eso no está en discusión. Y la U no va a ir por Brayan Cortés. Como solución chilena, está Castellón”, sentenció Caamaño.

¿Qué equipos ha dirigido Gustavo Álvarez?

Con 51 años cumplidos el pasado 24 de noviembre de 2023, el último técnico campeón del fútbol chileno ha dirigido a Temperley, Aldosivi, Patronato, Sport Boys (Perú), Atlético Grau (Perú) y Huachipato.