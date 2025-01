Universidad de Chile está teniendo un complejo mercado de fichajes en la temporada 2025, donde sólo ha logrado sumar a Julián Alfaro y Gonzalo Montes para sus filas.

Lejos está de poder cerrar un acuerdo con el gran goleador que buscan para el plantel del técnico Gustavo Álvarez, donde día a día comienza a ser un problema en la U.

Por lo mismo, existen serias dudas de los objetivos que busca el equipo bullanguero para la presente temporada, donde la fase de grupos de la Copa Libertadores puede ser terrorífica.

Algo así piensa el periodista Cristián Caamaño, quien analiza los fichajes y lo que se viene por delante para la U, con una frase que puede ser apocalíptica en la temporada azul.

La U perdió el fin de semana contra Coquimbo Unido. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Sepultan las aspiraciones de U de Chile con el presente mercado de fichajes

Fue en Deportes en Agricultura donde el periodista Cristián Caamaño destroza el mercado de fichajes que está haciendo Universidad de Chile, donde incluso los jugadores que suenan no son lo que se necesita para un gran salto.

“En la U se habla que van por Holgado y por Rivero, dos jugadores que ya estuvieron en Chile. Quizás Rivero tuvo una buena temporada en Barcelona, pero es un jugador que sabes que tiene un techo y a nivel continental sabes que no te va a dar un plus contra River o Botafogo, que es lo que tiene que aspirar la U. No pueden aspirar a ganar un partido al Aucas, tienen que hacer lo que hizo Colo Colo”, explicó Caamaño.

En ese sentido, asegura que, si todo sigue por el mismo camino, es muy difícil que la U pueda aspirar a pasar a la Copa Sudamericana, entendiendo que el que termina tercero del grupo tiene aquella opción latente.

“Hay que ver al plantel. Si vas a traer a Gonzalo Montes y Holgado con Rivero, la U no llega ni a la Sudamericana. A los equipos grandes se les tiene que exigir”, finalizó.

