Ya es un hecho a espera que se haga oficial de parte de Universidad de Chile a la opinión pública. Azul Azul le informó a Mauricio Pellegrino que no seguirá como entrenador del Chuncho y el partido de este sábado ante Ñublense será el último que dirija como azul.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño abordó la salida de Pellegrino y fue durísimo con el trabajo del entrenador, junto a nuevos y potentes dardos a la directiva del Chuncho, especialmente para el grupo Sartor y el presidente Michael Clark.

“Probablemente no fue lo que esperaba nadie en la U. Pasamos del presidente de Azul Azul diciendo que era el mejor DT de la U en los últimos años y se va sin pena ni gloria de la U, sin haber cumplido ningún objetivo. Es cierto que aún la U puede clasificar y meterse en la Sudamericana por la ventana, incluso meterse en la fase de grupos, pero no se trajo a Pellegrino para ser octavos”, dijo Caamaño.

Agrega que “eso del objetivo de agarrar cupo internacional era para sacarle presión a Pellegrino, como que no tenía que pelear el campeonato, pero en Chile cualquier equipo pelea el campeonato. La U tuvo uno de los tres mejores planteles del año, con DT incluido. Y son novenos a espera de la última fecha. Te superó La Calera, Coquimbo, Palestino que le vendieron a Barticciotto y no trajo a nadie, Everton, Cobresal, Huachipato. No vengan a maquillar”.

“Salvo Cordero, que ya había estado en la sub 20 antes que llegara Pellegrino, no hay ningún chico que uno pueda decir este es hijo de Pellegrino, porque a Huerta lo mató rápido. Ningún jugador que puedas decir que subió de nivel con Pellegrino. Nada de eso”, complementó.

En picada contra Azul Azul por “hundir” a la U

Por otro lado, el periodista le cobró la palabra a Azul Azul y Michael Clark, quienes declararon en varios pasajes del año estar haciendo una buena labor desde lo más profundo del sacrificio.

“Le voy a corregir a la directiva de la U: ese verso que se ha instalado en Azul Azul, y que se transmite después el cuerpo técnico y los jugadores, eso de que venimos de años malos entonces éste es como de estabilizar, les quiero decir que por ejemplo Coquimbo Unido bajó el 2020, subió el 2021, el 2022 se salvó en la última fecha estando condenado todo el año, y se salvó. Y este año fue quinto”, manifestó Caamaño.

El rostro de la 92.1 añadió que “ese verso de estamos después de dos años malos y hay que estabilizarse, eso es mentira, es un verso para los mediocres. Cuando tú apuestas a jugadores como Zaldivia, Mateos, Leandro Fernández, Nery Domínguez u Ojeda; Toselli, Juan Pablo Gómez y un técnico como Pellegrino, apuntas a ser un protagonista del fútbol chileno. Si no lo eres fracasaste”.

Y fue más duro: “si tras la última fecha eres noveno, con 37 puntos de 87, fracasó tu proyecto. Se hizo pedazos el proyecto del 2021, 2022 y 2023 de Sartor. Digan lo que digan y maquíllenlo como quieran. La gente de la U no es tonta, ustedes tienen hundida a Universidad de Chile”.

“Esto de que era un año de transición, partimos desde cero y refundamos la U, es el mayor verso de la historia, porque después del 91, cuando la U jugó la liguilla del descenso, al año siguiente la U ya fue tercera en el campeonato y terminó peleando la posibilidad de clasificar a Copa Libertadores. Eso de la estabilización no existe, eres grande o no eres grande, eres bueno o no eres bueno, haces bien o mal las cosas. Y la U es grande”, sentenció Caamaño.

¿Qué tiene que pasar para que la U clasifique a Copa Sudamericana?

Para clasificar a Copa Sudamericana 2024, la U debe derrotar a Ñublense, en primer punto. Después, necesita que La Calera le gane a Universidad Católica y por último que Magallanes descienda para que corra la tabla con el Cupo de Copa Chile en la Copa Libertadores y, por consiguiente, la Sudamericana alcance hasta el octavo lugar.

¿Cuándo juega Universidad de Chile ante Ñublense?

La U recibe a Ñublense este sábado 9 de diciembre, por la última fecha del Campeonato Nacional, desde las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.