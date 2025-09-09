Alexis Sánchez tuvo una entretenida conferencia de prensa en su presentación en el Sevilla, la que puede ser su última estación jugando al alto nivel en el fútbol de Europa.

Por lo mismo, una vez más estuvo presente la consulta sobre su retorno al fútbol chileno, donde hay varios equipos que se ponen a la fila por querer contar con sus goles.

Uno que siempre ha sido un rumor es Universidad de Chile, quienes tuvieron la intención de poder convencer al tocopillano, pero que finalmente nunca hubo un acuerdo entre las partes.

En ese sentido, Alexis dejó en claro lo que tiene en mente para su futuro en el fútbol, donde asegura que, por ahora, la idea de un retorno al país no está en planes.

Alexis asegura que sólo piensa en el Sevilla. Foto: Sevilla.

¿Qué dijo Alexis Sánchez de U de Chile?

Fue en su presentación oficial con la camiseta del Sevilla, que se le preguntó por su futuro a Alexis Sánchez, quien en el último mercado llegó a sonar como jugador de Universidad de Chile.

Si bien el tocopillano siempre ha dicho que su idea era mantenerse en el fútbol de Europa, asegura que la idea de regresar a su país tiene, por ahora, una respuesta muy clara.

“¿Si voy a volver a Chile? Ahora estoy enfocado en Sevilla, en prepararme físicamente, en estar al mil, en exigirle a mis compañeros, tratar de ayudarlos y darle una alegría a la gente, eso es lo que vengo a hacer”, explicó.