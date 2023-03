Universidad de Chile venció 3-1 a Santiago Morning en un partido amistoso este jueves 30 de marzo jugado en el Centro Deportivo Azul, duelo que le servirá como preparación para su desafío más próximo: Chimbarongo FC. Azules y verdes se enfrentan por la fase regional de la Copa Chile 2023, y desde ya sienten la responsabilidad de ganar sí o sí.

El Romántico Viajero tendrá que demostrar su condición de grande del fútbol chileno ante el elenco que milita en la Tercera División del balompié criollo, y empiezan a sentir esa presión para el compromiso que se jugará el próximo sábado 8 de abril en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

"Sabemos que tenemos la responsabilidad de ir a ganarlo"

Renato Cordero sacó la voz tras el encuentro disputado ante el Chago en La Cisterna, y además de comentar lo que fue el compromiso en sí también le dedicó palabras a lo que será el choque con el elenco del mimbre.

"Sabemos que tenemos la responsabilidad de ir ganarlo. Sabemos que somos favoritos y trabajamos semana a semana para demostrarlo", apuntó el canterano azul en conversación con el canal oficial del club universitario.

Cordero dejó buenas sensaciones tras su actuación ante River Plate el fin de semana pasado, y también se refirió a lo que fue aquella participación, que le significó varios elogios entre ellos el de Matías Zaldivia.

"Me he sentido bien, me he estado entrenando. He estado luchando por un puesto y ese día mis compañeros y el 'profe' me dieron la confianza. Quedé feliz porque pudimos competir y yo mostrar lo que venía entrenando", apuntó el mediocampista de 19 años que la rompe.

Para finalizar, se refirió a la victoria sobre Santiago Morning. "Por momentos buscamos hacer nuestro juego. Era un buen rival de buen juego, nosotros hicimos lo que estamos trabajando y ganamos, y eso es importante porque estos partidos son importantes porque nos sirven a todos".

"Nos mantenemos todos en competencia, crecemos, luchamos por un puesto y nos sirve para sumar confianza", complementó Cordero para cerrar, quien podría aparecer de titular ante Chimbarongo para suplir la sensible baja del lesionado Emanuel Ojeda.