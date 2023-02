Matías Zaldivia poco a poco empieza a ganarse el respeto en Universidad de Chile. A punta de buenas actuaciones con la camiseta azul, tanto los fanáticos como los históricos empiezan a olvidar que brilló junto a Colo Colo. Ese es el caso de Luis Musrri, quien llenó de elogios al defensor central pero también hay un tema en específico que lo hace sufrir.

Y es que el legendario excapitán del Romántico Viajero confesó estar feliz por el buen momento que vive el exzaguero albo en el equipo que dirige Mauricio Pellegrino, pero también reconoció estar preocupado ya que en el Centro Deportivo Azul no consiguen crear jugadores como él y tienen que salir a buscarlos al archirrival.

"No me explico que la U no pueda crear jugadores de ese estilo"

Lucho Musrri conversó con Las Últimas Noticias sobre la situación del central de 32 años oriundo de San Isidro, Argentina, y de entrada deja en claro que "cuando lo contrataron yo dije que había que verlo jugar antes de opinar. Estoy contento que le esté yendo bien en la U". Y tras eso se lanza con su cuestionamiento a la formación del Chuncho.

"No me desagrada su llegada, pero lo que me da lata o no me puedo explicar es que el club no tenga referentes así y que tengan que venir de Colo Colo a cumplir ese rol, y no poder crear en casa jugadores de ese estilo", complementó el hombre que levantó el histórico título del Bulla tras 25 años sin dar la vuelta.

Sin embargo, eso no fue todo. "Es como cuando trajeron a un jefe de divisiones inferiores de Colo Colo a trabajar en la U hace ya varios años", añade para cerrar el tema.

Para cerrar, a Musrri también le preguntaron por lo que han exhibido las joyas azules, Lucas Assadi y Darío Osorio, hasta el momento y dio su opinión sobre el tema si deben seguir desarrollándose o deben darle libertad absoluta para jugar. Y la tiene más que clara.

"Los chicos tienen que seguir creciendo en función del equipo. Me fue grato verlos echarse el equipo al hombro en tiempos difíciles. Lo hablé con Lucas en un evento que compartimos y le dije que debía estar tranquilo porque él se puso la camiseta en un momento complejo y que no es fácil. Eso habla muy bien de él y Osorio", finalizó.