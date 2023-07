Aunque es la principal arma en el ataque y va en camino a ser el máximo goleador histórico, Fernando Zampedri aún no renueva su compromiso con Universidad Católica. El delantero argentino termina contrato en diciembre, pero aún no se sienta a conversar su renovación.

En diálogo con D Sports, el goleador de la UC y del Campeonato Nacional dejó claro que renovaría ahora si dependiera de él, pero que espera por la dirigencia cruzada. El delantero reconoció que el club está en un momento “sumamente importante” y que debe esperar.

“Mi vínculo con Católica es hasta diciembre. Así que a disfrutar lo que queda y dejar a los dirigentes que trabajen tranquilos en este tiempo. Ellos decidirán lo que hacer”, partió diciendo el delantero.

“Si dependiera de mí, firmaría hoy nuevamente. Estoy bien y me siento muy bien, me siento muy parte del club y alguien importante. Pero no por eso firmaría hoy, por muchas cosas”, agregó después Zampedri, quien suma nueve goles en el torneo nacional.

“Pero el club está en un lugar sumamente importante, está construyendo un estadio y creciendo muchísimo, entonces creo que hay que darle lugar a otras cosas y yo esperaré”, cerró.

Zampedri viene de ser suplente en el duelo de la UC y Everton luego de recuperarse de una operación. Por ahora, los cruzados marchan séptimos en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional y buscarán volver a sumar de a tres en la fecha 17 ante Curicó Unido.