Universidad Católica trabaja bajo presión con la crítica sobre los hombros de Ariel Holan y el plantel por los malos resultados. La UC viene de caer en la agonía contra Everton y no puede tropezar este domingo 16 de julio como visita contra Curicó Unido.

En rueda de prensa, el defensa Gary Kagelmacher fue consultado por el complicado momento del plantel y del cuerpo técnico encabezado por Holan.

“Ariel como nosotros quiere ganar. Se siente responsable como entrenador, pero la responsabilidad es compartida. Somos nosotros los jugadores los que entramos a la cancha y tomamos las decisiones dentro del campo. Hay que estar juntos para encontrar la mejor forma de salir adelante”, dijo Kagelmacher.

Respecto al trabajo del bloque posterior, el zaguero sostuvo que “si vamos a las estadísticas, no sólo en la faceta defensiva, hay varios números van a ser más negativos de lo que deberían ser. El año pasado habíamos encontrado una solidez defensiva y ahora estamos al debe. No estamos en nuestro mejor momento, pero no queda otra que seguir para adelante y sacar la cara”.

“Hoy en la parte mía, lo más importante es la actitud y el ir convencido a cada partido que podemos ganar. Como plantel tenemos que estar al cien en la parte de actitud. En algunos partidos creo que ahí estuvimos al debe. Nos tenemos que poner un compromiso importante en la parte de actitud”, agregó.

Pese a todo, la UC aún tiene opciones de meterse arriba y pelear por el título si se enchufa: “estamos todavía, a pesar de los resultados negativos, en la lucha por el primer puesto. Hay muchos equipos arriba, está todo muy competitivo. No creo que sea demasiado tarde. Hay que empezar a ganar. Nosotros podemos decir que en la semana se estrena bien, pero lo que el hincha y nosotros queremos es el resultado el fin de semana. El hincha quiere ver al equipo jugar y rendir. El duelo que venga hay que jugarlo como una final, partido a partido”, sentenció Gary Kagelmacher.