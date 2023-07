Claudio Borghi se las mandó en vivo y en directo durante el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. El Bichi le hizo tapita a Juvenal Olmos para ser su hipotético ayudante técnico en Universidad Católica y reveló que en 2024 puede volver a dirigir.

Para entender el contexto, la derrota de la UC acrecentó las críticas al trabajo de Ariel Holan en la banca de La Franja. La continuidad del entrenador hace rato es tema en las huestes cruzadas y otro resultado negativo puede ser fatal para el antes exitoso técnico de la UC.

Manuel De Tezanos le consultó a Juvenal qué pasaría “si lo llamara Juan Tagle”, el presidente de Cruzados. “Está acá, no sé si me diría sí. Y no sé si ayudante, pero se lo plantearía a don Claudio”, dijo juguetón Olmos.

El Bichi no se hizo esperar en su respuesta con cara de “no, por favor” y salió jugando muy en su estilo para que la “tapita” fuera lo más cariñosa posible.

“Hueón, estoy tan tranquilo acá, nadie me jode para nada. En el programa no tenemos para comer ni para tomar, pero estoy cómodo”, dijo siempre de buen humor Claudio Boghi.

Sobre la misma, Claudio Borghi dejó la puerta abierta para que los equipos interesados lo llamen a fines de 2023. Medio en serio, medio en broma, ¿el argentino vuelve a ponerse el buzo? “Yo sería un mal ayudante de campo y no tengo previsto dirigir… hasta fin de año”, sentenció el Bichi.