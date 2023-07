Claudio Borghi se las canta a Arturo Vidal: "La presión que le pone a Colo Colo me parece innecesaria"

Arturo Vidal tiene listo el nuevo acuerdo para su carrera, porque firmará hasta el final de temporada con el Athletico Paranaense, luego de quedar sin chances de sumar minutos en el Flamengo.

Este movimiento en el mercado de pases causa polémica, porque los hinchas de Colo Colo nuevamente se quedan con las ganas, aunque, en esta pasada, Claudio Borghi tira de la mohica al jugador por meter una presión innecesaria al club albo.

Disgusto

Si bien Arturo Vidal ha dejado en claro que de Colo Colo no lo han llamado, en una entrevista con radio ADN, dejó sobre la mesa la idea de que era la concesionaria Blanco y Negro la que lo tenían que llamar.

“No que voy a volver porque amo a Colo Colo o porque salí de Colo Colo y toda mi familia es de Colo Colo. No por eso voy a volver. Si es un proyecto serio voy a volver encantado, pero ellos me tienen que buscar y no yo estar hablando”, detalló en esa oportunidad.

Esta situación no gustó para nada al Bichi Borghi, que el día que se confirmó lo del Athletico Paranaense, quiso dejar las cosas claras con Arturo Vidal.

“La presión que le pone a Colo Colo me parece innecesaria. ‘Vuelvo, pero si hay un proyecto serio’. ¿Qué quiere decir? ¿Qué este proyecto no es serio? ‘Vuelvo, pero sí hacen un gran equipo’. Así, difícil”, precisó el ex entrenador en TNT Sports.

Pese a todo, asegura que el cambio de aire para el King será bueno, porque le va permitir jugar con regularidad y por grandes objetivos, que es lo que busca.

“Creo que Vidal no está diseñado para ser suplente, va a querer jugar siempre. Para mí es bueno se vaya y pueda seguir jugando”, finalizó.