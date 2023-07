Cuando se celebra en Chile el octavo aniversario de la Copa América que levantó la Roja en el año 2015, Arturo Vidal sacó la voz para hablar de muchos temas, uno de ellos, un posible regreso a Colo Colo.

Fue el momento en que el King aseguró que no ha cerrado la puerta, pero aprovecha de mandar un serio recado a los dirigentes de Blanco y Negro.

Pesquen el teléfono

Vidal sabe que tras la temporada en Flamengo no va continuar en Brasil, por lo mismo se dan a conocer diferentes rumores sobre el próximo destino para el King, donde Colo Colo siempre es una opción.

“Tengo contrato, lo dije. No puedo terminar mi contrato antes y si pasa Flamengo tendrá que hablar, pero yo quiero terminar mi contrato y después ver qué pasa”, adelantó Vidale en conversación con radio ADN.

En ese sentido, asegura que tiene su corazón albo, pero manda un mensaje de que si quieren que vuelva lo tienen que buscar, porque le tienen que presentar un proyecto para que pueda dar el siguiente paso.

“Estoy seguro de que ire a un equipo que me quiera. No que voy a volver porque amo a Colo Colo o porque salí de Colo Colo y toda mi familia es de Colo Colo. No por eso voy a volver. Si es un proyecto serio voy a volver encantado, pero ellos me tienen que buscar y no yo estar hablando”, detalla.

“Creo que se equivocan, pero si no voy a Colo Colo iré a un equipo que quiera pelear, estoy en condiciones de luchar la Copa Libertadores y ganar cosas”, precisó.

Miedo

Uno de los motivos que pone sobre la balanza para volver al fútbol chileno es el tema de las faltas de respeto, cosa que ha pasado con otros jugadores de la generación dorada.

“Eso me da un poco de miedo, porque ahora uno va y la gente de todos los equipos te quieren. Te molestarán alguno de la U o de la Católica, pero da miedo que a uno lo traten mal y no reconozcan lo que hizo. Si es algo serio y es un buen proyecto, y sé que voy a ganar cosas no tengo problemas en enfrentarme a la gente, lo he hecho en todo el mundo”, enfatizó.

Ojo Colo Colo

Pese a todo, asegura que siempre está atento de la actualidad de Colo Colo, tal como pasó en la eliminación de la Copa Libertadores ante Deportivo Pereira.

“Vi partido de Colo Colo, más que eso me deja triste el resultado. Tuvo más ocasiones, pero no fue superior a Pereira. Colo Colo de local tiene que ser mucho más superiror a los rivales, más con un equipo que hace poco mejoró, pero no tiene trayectoria. Me dejó triste”, precisó.

Por lo mismo, cree que el rival de Copa Sudamericana, América MG, será muy difícil por el ritmo que tienen los equipos brasileños, pese a estar en zona de descenso.

“Con América será difícil, no están tan bien, pero los brasileños son fuertes y cuando salen a jugar, tienen muchos partidos y muchos jugadores por lo que será un partido más duro que el último”, finalizó.