Universidad de Chile se quedó con el Clásico Universitario con victoria por 3-0 frente a la Católica en el duelo que estaba pendiente, suspendido en Concepción por incidentes. Y el duelo llegó como una revancha para Nicolás Guerra.

La U llegó a la reanudación del clásico con la herida de la eliminación en Copa Chile frente a O’Higgins. Guerra perdió el penal que a la postre sentenció la derrota de los azules desde los doce pasos.

Contra la Católica, antes de los goles de Israel Poblete y Darío Osorio, Nicolás Guerra abrió la cuenta para la U en Santa Laura con un cabezazo. Y el delantero se sacó la bronca junto a celebrar con los oídos tapados tras varios días bajo la crítica.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Claudio Borghi dialogó directamente con Guerra tras el duelo. El Bichi le dejó claro al delantero que no le gustó mucho la celebración.

“Qué bueno que grandes jugadores te llamaran para estos momentos duros. (…) Siempre se pierden penales. Yo perdí uno sólo y fue en un clásico, así que imagínate. Hoy me gustó tu trabajo, pero me gusta dar consejos, no por el jugador, sino por viejo. En el festejo te tapaste los oídos, ahí como que no escuchabas las críticas y no es bueno. Lo que hiciste en la U, lo que hiciste en Ñublense, ahora tu regreso a la U es muy bueno, tienes que aprovecharlo”, dijo Borghi.

Nico Guerra escuchó atentamente y sentenció explicando que “lo que me dice usted de la celebración se lo había prometido a mi hermano chico, entonces quise cumplirla”.