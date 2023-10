En Universidad Católica están todo menos conformes con el arbitraje del clásico contra Colo Colo. Nicolás Núñez, los jugadores, históricos y también su presidente Juan Tagle se quejaron abiertamente del cometido de Felipe González. Ahora fue el turno de José María Buljubasich.

El Tati habló con radio Cooperativa y aseguró que en la UC están muy disconformes con el criterio que utilizan los árbitros. Es más, aseguró que no puede decir que lo que declaró Roberto Tobar es mentira, pero que todo depende del cariz desde el que se mire.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News

“Todo en la vida tiene dos maneras de verse. No podría desmentir a Roberto (Tobar) y decir que era penal cuando la pelota a lo mejor estaba afuera del área o en la línea. No podría decir que 12 segundos no es un tiempo suficiente para echar a un jugador. Tampoco podría decir que 11′ es un mal descuento”, empezó.

Buljubasich apuntó a los otros partidos. “Viéndolo desde el otro lado, uno ve que hay jugadores que hacen tiempo 25 segundos, 30 segundos, y no son amonestados. Lo que uno cuestiona es el criterio que se utiliza”, explicó.

“Si 12 segundos es un tiempo prudente para amonestar a un jugador con una segunda amarilla, entonces a partir de ahora un jugador que demore 22 segundos también amarilla mínimo. Pero eso no va a pasar porque no pasó antes tampoco”, agregó el gerente deportivo de Cruzados.

Es más, Buljubasich incluso comparó la situación con la ocurrida en Universidad de Chile vs Audax Italiano este lunes. “Ahora si uno analiza el tiempo neto capaz eran 11 minutos, pero en otros partidos no se dan. Ayer escuchaba que en la U dieron 11, pero no fue así. Se dieron 8 y después 3. Son los criterios”, dijo.

“Incluso en la jugada de Opazo hubo una falta clara y Felipe debía haber cobrado falta e incluso penal. Y si el VAR decía que no era penal, ok, no importa, pero había que sacarle la segunda tarjeta a Opazo y que se fuera expulsado”, destacó Tati.

Además aseguró que “ese es el criterio que nosotros cuestionamos. A Fernando Zampedri le sacan una amarilla a los 9 minutos por protestar una jugada pero después Falcón corta a Cuevas en mitad de cancha en un contragolpe y no es amarilla. O Falcón empuja a Zampedri y no es amarilla”.

“El criterio estuvo errado y no funcionó. Quizás Tobar tiene razón, pero creo que nosotros también tenemos razón con este argumento”, sentenció Buljubasich.

¿Cuándo juega la UC?

Universidad Católica vuelve a la cancha este sábado 7 de octubre en su último partido antes de otra pausa en el Campeonato Nacional. Los cruzados chocarán con O’Higgins por la fecha 26 con la obligación de ganar luego de salir de zona de clasificación internacional.

¿Cómo quedó la UC en la tabla de posiciones?

Universidad Católica, luego de la fecha 25, marcha en el 8º puesto con 34 puntos. Por una unidad está fuera de la zona de clasificación a copas internacionales, a falta de 5 partidos.