El Clásico 184 entre Colo Colo y Universidad Católica sigue dejando reacciones, algunas de ellas polémicas, como es el caso de Nicolás Peric, quien se fue con toda la furia contra el argentino Fernando Zampedri.

Durante su presencia en el canal de YouTube MediaPunta, el ex arquero confiesa que no le gustó la actitud del capitán cruzado celebrando un lateral, pues a su juicio lo hizo de “sobrado”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

¿Qué dijo Peric sobre la actitud de Zampedri?

Al ver la acción del Toro contra Jordhy Thompson, el Loco afirma que “la pelota tirada de Zampedri… para qué hace hueás. Tenía que haber jugado, las cagó el Toro“.

“No me gustó eso, porque en vez de apaciguar lo que siente el contrario, te dan más ganas de ir hasta la última jugada. Si yo pongo los paños fríos es que no vuelvo loco a mi contrario. Fue un error y está más que claro. (Alexander) Aravena también hizo lo mismo, muy del fútbol brasileño“, agrega el hoy comentarista.

Para cerrar el tema Zampedri, Peric sentencia que “mira la hueá que hizo. Me encanta Zampedri, si lo pudiese nacionalizar… pero eso está de más porque tenía para jugar para adelante, tenía para jugar al fútbol. El gol de la UC es una jugada bien ejecutada, ¿por qué no lo hicieron después? Además, marcan mal en el gol”.

Pero no fue todo, porque además el Loco tuvo durísimas palabras al desempeño del árbitro Felipe González en el Clásico, al sostener que “es malo no más, no hueviemos más con esta hueá, porque él no perjudica a nadie. La amarilla está perfecta, el tiempo adicional también”.

¿Cuál es el próximo partido de la UC?

Los Cruzados jugarán su último partido, previo al receso por Eliminatorias y Juegos Panamericanos, este sábado 7 de octubre, cuando visite a O’Higgins, en Rancagua, desde las 15:00 horas.