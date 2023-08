Universidad Católica no logra levantar el vuelo y este sábado cayó ante Audax Italiano. Los Cruzados perdieron por 0 a 2 en un partido donde el VAR generó dos polémicas con un posible penal a Fernando Zampedri y un gol anulado a Clemente Montes.

Ambas jugadas pudieron cambiar por completo el trámite del partido, por lo que no dejaron indiferente a nadie. De hecho, Nicolás Núñez abordó la situación y, si bien dijo que la derrota no pasó por ahí, dejó clara su molesta por la actuación de los encargados de la tecnología.

Nicolás Núñez lamenta la derrota y le tira un palo al VAR

Nicolás Núñez habló en conferencia de prensa tras la derrota de Universidad Católica y lamentó lo ocurrido ante Audax Italiano. “Mantengo mi postura y mis palabras, estoy contento con el plantel que tengo. Hoy no estuvimos conectados. Obviamente estoy dolido, me golpea la derrota, pero de esto se trata. De mañana levantarse, analizar, ajustar, pero en ningún caso cuestionar al plantel”, dijo.

Para el técnico, hay mucho en su trabajo por mejorar para ayudar a la UC. “Trato de cuestionar mis decisiones y planteamiento del juego más que buscar excusas de que no hay un plantel. Al contrario, vamos a revertir y competir mejor”.

Además, Nicolás Núñez señaló que deben estar más atentos en la pelota parada. “Los goles salen de balones detenidos. Tenemos que hacer hincapié en que esas distracciones nos terminan castigando”:

Pero tras ello, el técnico se lanzó contra las polémicas. “Lo de los cobros lo vi a la rápida. La verdad, ha sido incluso peor lo del VAR, da para cuestionarse muchas cosas. Pero el resultado no pasa por ahí”, dijo.

“Tenemos que fijarnos en que jugando mejor y teniendo más situaciones de gol y siendo más profundo el equipo estará más cerca de ganar. No depende de nosotros si cobran o no cobran los penales”, añadió.

Finalmente, Nicolás Núñez recalcó que trabajará sin la presión de los resultados. “Tenemos que competir mejor y ser más prácticos, lo analizaremos con el correr de los días. No me doy ningún plazo, porque eso puede ser una excusa por no rendir. Tenemos que rendir mejor, partiendo por mí; es un hecho”.