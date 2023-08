Universidad Católica no logra recuperar el rumbo en esta temporada y este sábado sufrió un nuevo golpe. Los Cruzados cayeron por 0 a 2 ante Audax Italiano, estirando su mala campaña a pesar del arribo de Nicolás Núñez.

Lo ocurrido en el estadio Santa Laura no dejó nada de contentos a los históricos de la UC, quienes dispararon con todo. Y es que más allá del resultado, la radiografía de todos es que el plantel es el problema.

Familia cruzada molesta por la derrota de la UC con Audax

En conversación con RedGol, Osvaldo Hurtado, Óscar Lihn y Rodrigo Gómez analizaron lo ocurrido con la UC ante Audax Italiano. Todos coincidieron en que las individualidades no están rindiendo e incluso apuntaron contra algunos.

“Hay que ordenar esa casa. Se le fue el dormitorio al patio. Hay que hacer mucho trabajo”, comenzó explicando Arica. “No sé si será difícil, pero debe estar sacando conclusiones. Este partido no sé si catalogarlo como malo porque veo un equipo muy desordenado. Montes, Zampedri, Aravena, Di Santo”, añadió.

“Sí (es algo de jugadores). Hay que tomar apuntes y sacar las mejores conclusiones. Hoy se ve un equipo en defensa al que siempre pillaron contra dos o mano a mano. Cuando te pillan así es complicado y se hace insostenible”, agregó.

Óscar Lihn fue más al hueso y aseguró que en la UC no hay variantes para momentos difíciles. “Cuando una parte de la solución es Di Santo, estamos cagados. El equipo es muy malo, son puros nombres pero no pasa nada”.

“Entra Di Santos a solucionar cuando no ha tocado la pelota. Es como jugar con 10 (…) El otro día fue la actitud muy buena, pero nada más. No hay un cambio positivo, con la actitud no basta. No hay jugadores. Es muy difícil lo que viene para Núñez”, complementó

Finalmente está Rodrigo Gómez, quien destacó que la llegada de Nico Núñez le ha dado algo que no tenía a la UC. “Es un equipo que está en reestructuración, que había sacado la cabeza con los triunfos, pero falta mucho. Hay mejoras en relación a Holan, toman riesgos, juegan para adelante, pero le falta mucho”.

“Hoy fue un equipo accesible, pero hay cosas que Núñez ha intentado imponer, pero no hay revolución. El proceso va a tomar más tiempo de lo que la gente espera, pero lo primero es subir los rendimientos individuales, porque hay bajísimos. Eso mejorará a medida que entiendan lo que quiere el técnico”, cerró.