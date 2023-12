El 8 de diciembre, en el estadio San Carlos de Apoquindo, el jugador de Universidad Católica, Nicolás Castillo, fue denunciado por una agresión al entrenador del básquetbol de la Universidad de Chile, Isaac Arévalo, por llevar la indumentaria azul en el recinto de San Carlos de Apoquindo.

Una situación que fue relatadas por las redes sociales del técnico del equipo de la Casa de Estudios y que, además, el costó al delantero la opción de tirar a la basura su regreso a las canchas con la UC.

Por lo mismo, en el último día del año, Castillo entregó disculpas públicas por la situación que generó en el altercando, aunque dejó en claro que fue una respuesta hacia una provocación.

“A través de este mensaje, quiero pedir públicamente disculpas por el incidente ocurrido el pasado 8 de diciembre en el estadio San Carlos de Apoquindo”, comenzó escribiendo.

El mensaje

Fue en sus plataformas digitales, donde Nicolás Castillo publicó un texto donde repasó en breve lo que había sucedido, además de expresar disculpas al club por los sucedido.

“Sé que no estuvo bien lo que hice y lamento lo sucedido: respondí a provocaciones que pudieron evitarse, pero eso no me quita responsabilidad en el hecho”, dejó en claro que fue en defensa.

“Universidad Católica es algo muy importante en mi vida. Es el club donde me formé y donde me enseñaron valores que intento poner siempre en práctica. Esos mismos valores son los que me hacen dar cuenta de mi error y disculparme”, expresó

Por lo mismo, luego de que el presiente Juan Tagle su regreso al club, que el delantero se vio obligado a esta acción, que ocurre 23 días después de que ocurrieron los hechos.

“Aprovecho también de pedir disculpas a todos los cruzados y las cruzadas por lo sucedido. No tengan dudas que siempre voy a querer lo mejor para nuestro amado club y que no volverá a pasar”, finalizó.

