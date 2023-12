El regreso oficial de Nicolás Castillo a Universidad Católica sigue en evaluación. El delantero entrenó todo el semestre con el primer equipo con la intención de ser inscrito para 2024, pero varios elementos se están considerando para ello. Entre ellos, su agresión a un funcionario de Universidad de Chile.

Juan Tagle, presidente de Cruzados, habló con ESPN sobre el futuro de Castillo. “Lo de Nico es una evaluación que está en curso desde el punto de vista deportivo, su condición médica y su situación personal. El problema que tuvo hace unos días le hemos pedido que lo solucione”, contó.

La polémica con el entrenador de básquet de la U puede pesarle al atacante. “Es un elemento. Sabemos cómo es Nico, sabemos que es temperamental. Pero creo que eso lo debe solucionar y eso es lo que le hemos transmitido. Eso no debe ocurrir”, dijo después el timonel de los cruzados.

De todas formas, Tagle recalcó que Castillo “está bien físicamente, estuvo todo el semestre entrenando con el plantel y apoyando mucho al equipo, eso lo valoro”. Lo que lo puede ayudar es su compromiso con sus compañeros de la UC, algo que destacó el abogado.

“Así como tuvo una situación que no es positiva y que debe aclarar, tuvo muchas actitudes muy positivas en el semestre”, comentó. Igualmente lanzó una advertencia sobre el futuro del atacante. “Es un jugador todavía en recuperación, le va a costar”, cerró.

El incidente entre Nicolás Castillo y un funcionario de la U

Hace más de una semana, Nicolás Castillo volvió a hacer noticia por algo negativo. Un entrenador de básquet de Universidad de Chile, quien estaba en San Carlos de Apoquindo para un torneo de su categoría, acusó al delantero de agresión.

Según Isaac Arévalo, el denunciante, Castillo lo increpó por vestir los colores de la U dentro de las instalaciones de la UC. Arévalo grabó parte del incidente, en donde alcanzó a capturar al exseleccionado nacional llamándolo “madre culia“. Luego, el registro se hizo público.

Además, Arévalo contó a Radio Biobío que “este tipo viene bajando en su camioneta por la subida de Camino Las Flores, baja su vidrio, me encara y me dice que no sabía dónde estaba parado y que por qué andaba con esa camiseta. Yo le digo que soy entrenador, que iba a dirigir básquetbol y me dice, ‘sácate la camiseta altiro, sácatela altiro’”.

“Me dijo ‘ya, agarrémonos a combos altiro’. No dejé que me golpeara, pero él va y me tira la polera del costado del cuello hacia abajo, la jala entera y la rompe. Lo único que atiné a hacer fue sacar mi celular y le dije que lo iba a grabar, lo grabé y se sube al auto, que es la parte que yo compartí”, agregó.

¿Por qué Nicolás Castillo dejó de jugar?

Nicolás Castillo fue operado por una lesión en el tendón del recto femoral y sufrió una trombosis posterior a la cirugía, la que en un momento puso en riesgo su vida. El delantero no juega un partido oficial desde el 15 de enero del 2022, cuando militaba en Necaxa de la Liga MX.

