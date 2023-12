Una fuerte denuncia hizo en redes sociales el entrenador del básquetbol de la Universidad de Chile, Isaac Arévalo, quien publicó un video de una agresión de Nicolás Castillo en San Carlos de Apoquindo.

Según su versión de los hechos, el viernes pasado, cuando se dirigía a trabajar y vestía la camiseta del equipo del cual es entrenador, fue interceptado por el jugador de Universidad Católica.

Fue el momento que tras gritos y la petición a la mala de sacarse la camiseta en el lugar de entrenamiento del club cruzado, que el problema pasó a mayores, donde incluso hay un video del jugador gritando improperios al entrenador.

En las plataformas digitales de Arévalo se puede ver la denuncia de cómo quedó la camiseta azul, con una “u” grande en el corazón, la que fue rota a tirones por Castillo.

La denuncia

“Esta persona simplemente por el hecho de que yo portara una polera con el logo de Universidad de Chile decide agredirme. Yo iba camino a mi trabajo en el cual él venía bajando en auto desde San Carlos de Apoquindo, en el cual comienza a gritarme y decirme que me sacara esa polera y que no sabía dónde estaba parado”, comenzó el relato.

“Le expresó que no soy futbolista y que soy entrenador de básquetbol y que me dirigía al recinto de deportes. El comienza a gritarme que me la sacara o iba a llamar a alguien. En ese momento le contesté que llamara a quien quisiera y que lo esperaba para ver a qué persona traía”, detalló.

Fue el momento en que, según el relato, vino la agresión al entrenador, que finalizó con su camiseta rota en la zona del cuello, además que grabó un video donde Castillo lo empapela.

“Luego de esto me dice que se bajará a pegarme, en lo cual él da vuelta el sentido del vehículo y se baja agresivamente hacia mí, en lo cual me dice que peleemos y se abalanza con sus brazos en lo cual me cubrí y posterior me toma la camiseta del cuello y me la raja entera, por lo cual en decidí grabarlo y no responderle con ningún golpe o agresión hacia su vehículo, ya que no me rebajaría a él”, finalizó.

Revisa el video

