El partido entre Universidad Católica y Ñublense sufrió el mal comportamiento de la barra Los Cruzados, que en pleno segundo tiempo encendieron bengalas y desplegaron un lienzo desafiante hacia la dirigencia.

Un asunto que el árbitro Diego Flores no lo dejó pasar en su informe, siendo implacable con la Católica, quien arriesga una sanción por parte del Tribunal de Disciplina.

“Al minuto 80 es detenido el juego debido a que simpatizantes del club Universidad Católica ubicados en la galería sur del estadio

lanzan al interior de terreno de juego, fuegos de artificio, bombas de ruido, bombas de humo y bengalas”, indicó el juez.

A raíz de eso, estableció que “el juego estuvo detenido durante 9 minutos”, lo que provocó que incluso muchos hinchas se fueran del Santa Laura para resguardarse de los tarados.

Esto trae un gran problema para Universidad Católica. A pesar de que su presidente, Juan Tagle, hace dos semanas manifestó tras jugar ante Colo Colo a puertas cerradas que que “el fútbol chileno no puede seguir jugándose sin público” y que “esa sanción debe aplicarse a casos en que los clubes no cumplan con las normas de seguridad acordadas y no por situaciones fuera de su control”, lo cierto es que el castigo es inminente.

Esto provocará que el clásico universitario arriesgue jugarse sin público, si en el Tribunal le dan más de una fecha de castigo a los cruzados.

Esto porque el próximo partido de local de la UC será ante Magallanes, el 24 de septiembre, y el subsiguiente es con la U. Duelo que está pactado para noviembre, después de los Juegos Panamericanos.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

Luego de vencer por 2-1 a Ñublense, los Cruzados volverán a las canchas el jueves 31 de agosto desde las 20:00 horas. Para abrir la fecha 23 del Campeonato Nacional, Universidad Católica visitará a Unión Española en el estadio Santa Laura.

¿Cómo marcha Universidad Católica en la tabla?

Gracias al triunfo contra Ñublense, la UC trepa un lugar hasta la novena posición con 30 puntos y supera a Universidad de Chile (10°). El objetivo es poder alcanzar la séptima posición y entrar a Copa Sudamericana.