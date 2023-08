Lo que fue el primer triunfo de Nicolás Núñez al mando de Universidad Católica, por 2-1 ante Ñublense, ha quedado de lado por la actitud de sus hinchas al provocar incidentes en el Santa Laura.

En el codo sur del recinto de Independencia, encapuchados encendieron bengalas y lanzaron bombas de estruendo a la cancha, con provocativos lienzos contra dirigentes y el plan Estadio Seguro.

Ante esta lamentable situación, el presidente de la UC, Juan Tagle, dio conferencia de prensa para anunciar querellas contra los hinchas que provocaron el incidente, a quienes calificó en duros términos.

¿Qué dijo Juan Tagle por incidentes de hinchas de la UC?

“No quiero que se lleven el protagonismo. Es condenable y lamentamos que sucediera. No ayuda en nada al crecimiento, íbamos ganando después de mucho tiempo y no fue grato vivirlo”, parte señalando el directivo.

En ese sentido, Tagle agrega que “adoptamos todas las medidas de seguridad, pero lamentablemente un grupo de delincuentes, que no son hinchas de Católica, afectaron gravemente al equipo”.

“Hoy somos víctimas y trataremos de identificarlos para presentar querellas y seguir enfrentando este cáncer del fútbol chileno”, sentencia el mandamás de Cruzados.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC?

Universidad Católica abrirá la 23° fecha del Campeonato Nacional, cuando este jueves 31 de agosto sea visita de la Unión Española, en el Estadio Santa Laura, desde las 20:00 horas.