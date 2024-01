La UC sigue adelante en el mercado de pases para conformar el plantel con el que luchará en la Copa Sudamericana ante Coquimbo Unido. La llave ante los Piratas hizo que en Cruzados SADP apareciera la palabra fracaso, que podría marcar el 2024 para Nicolás Núñez. Será a partido único.

Mientras Universidad Católica avanza para cerrar al menos tres incorporaciones más, se empiezan a vislumbrar los objetivos para la campaña. Aquella serie, más encima, será a partido único, algo que no gustó para nada en la interna de la Franja.

Un periodista le consultó a José María Buljubasich si cabe hablar con una expresión que muchos temen en caso de perder ante los Piratas. “Siempre la palabra fracaso anda dando vueltas. Este año nos gustaría meternos en la fase de grupos de la Copa. Y soñar por qué no con ganarla”, marcó el Tati.

“En 2005 llegamos a una semifinal, en 2012 a otra semifinal. En el 2020 estuvimos en cuartos de final muy cerca de pasar a la semi. Es un torneo que da oportunidades y vamos a enfrentarlo de esa manera. Es el desafío y la ilusión que conversamos entre todos. Después el tiempo dirá si podemos lograrlo”, añadió el otrora golero, quien registra el récord de imbatibilidad del fútbol chileno.

Buljubasich alienta a la UC en la Sudamericana ante Coquimbo: no tiene miedo a hablar de fracaso

En la UC tienen claro que pasar de fase en la Copa Sudamericana es prácticamente una obligación y de no superar a Coquimbo Unido, la campaña comenzará con un fracaso. De eso está consciente el gerente deportivo de la institución.

Aunque tiene fe en lograr una buena presentación en el certamen. “Ojalá enfrentemos ese torneo de la misma manera que el torneo nacional. Siempre queremos ser campeones, sabemos de las dificultades, diferencias económicas, de planteles y un montón de cosas. Pero bueno, intentarlo de esa manera”, expresó el Tati Buljubasich.

“Si no pasamos contra Coquimbo sí puede ser un fracaso, no vamos a decir que estamos contentos. No hay que tenerle miedo a esa palabra”, sentenció el rosarino durante la presentación oficial de Nicolás Castillo.

¿Cuándo se jugará el duelo entre la Católica y Coquimbo Unido por la Copa Sudamericana?

El partido entre la Universidad Católica ante Coquimbo Unido por la Fase 1 de la Copa Sudamericana está pactado para el 7 de marzo a contar de las 19 horas, según el horario de Chile continental. Por el momento se jugaría en Concepción.

