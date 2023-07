Universidad Católica no la pasa nada bien, y así quedó claro tras la derrota de 1-0 ante Everton. Tras el pitazo final, Ariel Holan dijo en conferencia que “acá hay dificultades, y no tengo que decirlas porque ustedes siguen día a día al club”.

Así, ahora fue Juan Tagle quien en entrevista con el programa Al Aire Libre en Cooperativa se refirió a estas palabras y aprovechó para explicar el mal momento que vive el otrora tetracampeón del fútbol chileno.

“A Universidad Católica le afectó ser un equipo gitano”

De entrada, Tagle cuenta que “yo conversé con Ariel sobre estas declaraciones, y no me sorprende. Yo me quedo con lo último que él dice, si empiezo a enumerar las dificultades que hemos tenido va a sonar a excusa“.

“Acá no hay que buscar dobles lecturas. Esas dificultades, que lo conversamos con Ariel, se refieren a la ausencia de jugadores importantes, las lesiones de Fernando Zampedri y Gary Kagelmacher, jugadores que no están al 100%, otros en bajo nivel, y si explicamos cada una de las situaciones van a decir que es una excusa”, agrega Juan Tagle sobre Universidad Católica.

Después añade que “también hay algo que ha afectado, pero que no es el caso de los últimos partidos porque ahora jugamos en Santa Laura con una cancha en buen estado, pero todo el comienzo de año fuimos un equipo gitano“.

Tras eso, Tagle sufre porque tuvieron que estar “buscando canchas, fuimos a Concepción, Rancagua, La Serena y eso también afectó”.

“Conversamos con Ariel, y se refiere a lo deportivo. Hay una sensación de jugadores que les ha costado no tener lesiones. Tenemos una comunicación fluida con Holan y todos nos sentimos responsables”, añadió.

Sobre refuerzos, Tagle apunta que “no tenemos una discrepancia con Ariel por las necesidades del plantel. Hemos hablado de un lateral derecho, tras la salida de Isla, compartimos que falta alguien al medio”.

“Tenemos una realidad económica que hay que respetar. Este año pensábamos un avance de una fase de la Copa Sudamericana y el comienzo de año, donde recién volvimos a jugar de local en Santiago en abril. Todo eso atenta ante las posibilidades de cerrar el plantel, aunque este no está cerrado”, añadió.

“Tenemos un plantel para no estar pasando tantas dificultades. Eso lo hemos conversado con el técnico. Mi deber es mantener la sanidad del club, debemos ser responsables”, concluyó.