Universidad Católica se encuentra en el sexto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, en donde, a pesar de que se encuentran muy lejos de Coquimbo, el puntero indiscutido, si ingresan a la zona de clasificación a competencias internacionales. Por lo mismo, la franja ya tiene en la vista a uno de sus posibles refuerzos del 2026.

El medio Punto Cruzado recopiló las declaraciones de Bruno Sampieri en su canal de Youtube en donde señaló que el equipo dirigido por Daniel Garnero tendría a dos delanteros en carpeta, Diego Coelho de Cobresal y Junior Marabel de Palestino.

La carrera de Junior Marabel

El delantero paraguayo de 27 años llegó el 2024 al equipo nacional, que actualmente vive un excelente presente en la Liga de Primera, marchando firme en el segundo lugar con 39 puntos y en zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Junior Marabel estaría en carpeta para la UC/Photosport

ver también “Es una marca linda”: el brillante momento de Diego Coelho que genera interés en un grande

En el presente campeonato, Marabel ha jugado 21 con el club, en donde ha anotado 6 goles, sin asistencias.

ver también No habrá renovación: Filtran a los jugadores que dejarían Universidad Católica a fin de año

El jugador paraguayo jugó por numerosos clubes antes de arribar a Chile entre ellos Cerro Porteño, General Caballero, Guaireña, 12 de Octubre, Deportivo Capiatá, todos de la Liga Paraguaya.

Publicidad

Publicidad

En el 2022 llegó a Unión de Santa fe de la primera división Argentina en donde estuvo dos temporadas antes de llegar a Chile en donde se sumó a Palestino el 2024.