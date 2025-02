Universidad Católica ha vivido bastantes problemas con la localía, pero ahora al menos solucionó uno. Los Cruzados ya tienen estadio para jugar ante Palestino por la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Tiago Nunes han vivido un inicio muy dibitativo en la temporada 2025. Por esta razón, el duelo por el torneo internacional es clave para decidir el futuro del técnico brasileño. La eliminación en esta misma fase le costó la salida a Nicolás Núñez en el 2024.

El estadio donde U. Católica jugará ante Palestino

Después de toda la teleserie que se armó en base a este encuentro, con muchos recintos sonando como candidatos, finalmente aseguran que ya hay recinto listo para el encuentro de los Cruzados ante el Tino-Tino por la fase 1 de la “otra mitad de la gloria”.

Según la información de ADN, el duelo entre Universidad Católica y Palestino se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. El duelo está fijado para el martes 4 de marzo a las 21:30 horas. Vale recordar que esta llave se juega a partido único.

Tiago Nunes ha sido crítico con la localía de la UC. Imagen: Photosport

De esta manera,los Cruzados ahora solo se enfocan en lo futbolístico. Tiago Nunes ya se había quejado por el tema de la localía tras la derrota contra Coquimbo Unido, cuando perdieron en el mismo recinto en el que ahora ejercerán como dueños de casa.

“No tenemos casa, no tenemos identidad con ninguna cancha. Nuestra gente no se siente cómoda y no tenemos el factor de local“, indicó Nunes luego de la caida ante los Piratas.

El Claro Arena de Universidad Católica será inaugurado entre mayo y junio de este 2025. Mientras tanto, los Cruzados intentarán sentirse locales ante Palestino en Coquimbo. Tiago Nunes se jugará gran parte de su continuidad en la clasificación a la fase de grupos de la Sudamericana.